Kristalina Georgieva, China, el FMI, Joe Biden y Argentina

La Administración Joe Biden, tal como lo hubiese ejecutado la Administración Donald Trump, considera que Georgieva tendría que haber sumado desconfianza global hacia China, su misión era que Bretton Woods castigara a Xi Jinping y ayudara a poner de rodillas a Beijing. Y si Georgieva no lo hizo es porque no tiene idea de la geopolítica en que está involucrada como directora-gerente del Fondo Monetario, por lo tanto 'out'.