"Necesitan un acuerdito con el FMI hasta la presidencial"

“Hay mucho de chamuyo y mucho menos de lo posible. Hay una gran confusión en el diagnóstico. Se buscó un conejito de la india al subestimarse el gasto. Se perdió por la economía, entre otras cosas, por la política económica global inconsistente. No se perdió porque en los últimos 3 meses el ministro subejecutó el gasto. Y no es una defensa al ministro. Aún los que están con el discurso populista del gasto meten ficha en lo marginal y se dan cuenta que no se puede. La jubilación está quebrada, a partir de sucesivas decisiones tomadas desde 2007-2008 en adelante. Que lo empeoró el Fondo de Recuperación Histórica del gobierno anterior. Y eso no da más”, reflexionó.