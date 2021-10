Inversión neta negativa: Por qué Martín Guzmán quiere irse

"Segundo, si el rebote del +7% devuelve el PBI per cápita a la trayectoria de 2018/2019, esto querría decir que existen chances de que el PBI per cápita caiga nuevamente en 2022, con variaciones negativas no muy diferentes a las registradas en 2018 y 2019, cuando el nivel de actividad (PBI) se contrajo -2,5% y -2,3%; respectivamente. De hecho, los fundamentos macro y microeconómicos invitan a pensar que no es pequeña la probabilidad de contracción del PBI durante 2022."