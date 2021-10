El FdT ya no tolera a Martín Guzmán y 9 noticias más

2. Ariel Sujarchuk y el 3er. mandato

5 definiciones del alcalde de Escobar, provincia de Buenos Aires, Ariel Sujarchuk, en 'Las Cosas como Son' (Radio Con Vos). Sujarchuk fue noticia la semana que pasó porque él anticipó la nueva derrota del Frente de Todos el 14/11:

Sí, soy un intendente de Frente de Todos... No significa que deje de pertenecer a este espacio por reconocer la derrota. Se puede perder una elección, pero quedan 2 años de mandato y hay que reconstruir la relación con la gente. Sí, soy un intendente de Frente de Todos... No significa que deje de pertenecer a este espacio por reconocer la derrota. Se puede perder una elección, pero quedan 2 años de mandato y hay que reconstruir la relación con la gente.

Creo que los intendentes deberían tener más de 2 mandatos (consecutivos). Es un tema que hay que terminar de resolver. Pero la sociedad está pensando en otros temas, no en esto. Creo que los intendentes deberían tener más de 2 mandatos (consecutivos). Es un tema que hay que terminar de resolver. Pero la sociedad está pensando en otros temas, no en esto.

Estuvo el gobernador en la inauguración de la Fiesta Nacional de la Flor y están todos invitados, claro. Hasta el 11 de octubre los esperamos en Escobar. Hablé a solas con Kicillof, de unos 20 minutos, nos dijimos algunas cosas que nos teníamos que decir. Pero hay que ser justos, vino, la gobernación dio apoyo, es muy importante... Estuvo el gobernador en la inauguración de la Fiesta Nacional de la Flor y están todos invitados, claro. Hasta el 11 de octubre los esperamos en Escobar. Hablé a solas con Kicillof, de unos 20 minutos, nos dijimos algunas cosas que nos teníamos que decir. Pero hay que ser justos, vino, la gobernación dio apoyo, es muy importante...

Uno de los puntos por los que se perdió fue la pandemia, pasó en varios lugares del mundo. Al principio fue positivo, pero luego eso no pasó. Otro punto que creo que fue un error es que muchas medidas bien tomadas no fueron bien explicadas. Y el tercero es pensar en el mensaje hacia adelante, no ir hacia atrás. La elección es un voto de confianza hacia adelante. Eso de culpar al pasado no termina de conmover a la gente. Uno de los puntos por los que se perdió fue la pandemia, pasó en varios lugares del mundo. Al principio fue positivo, pero luego eso no pasó. Otro punto que creo que fue un error es que muchas medidas bien tomadas no fueron bien explicadas. Y el tercero es pensar en el mensaje hacia adelante, no ir hacia atrás. La elección es un voto de confianza hacia adelante. Eso de culpar al pasado no termina de conmover a la gente.

¿Una que no se explicó bien? El tema vacunación, por ejemplo. Estamos en un verano pandémico importante. ¿Y por qué tanta insatisfacción? Bueno, evidentemente la sociedad no se sintió tan cuidada como el Gobierno lo hizo, se hicieron muchas cosas y eso de todos modos no trajo el nivel de satisfacción que se esperaba. ¿Una que no se explicó bien? El tema vacunación, por ejemplo. Estamos en un verano pandémico importante. ¿Y por qué tanta insatisfacción? Bueno, evidentemente la sociedad no se sintió tan cuidada como el Gobierno lo hizo, se hicieron muchas cosas y eso de todos modos no trajo el nivel de satisfacción que se esperaba.

3. Expectativas negativas sobre el futuro

Según la consultora Management & Fit (M&F), que midió 2.200 casos en la semana hábil del 27/09 al 01/10 en todo el país, 64,9% de los encuestados afirmó que su economía personal está Peor y más de la mitad destacó que está Mucho Peor que en 2020.

La percepción de la gente -52,7% varones y 47,3% mujeres- es que se vive peor durante 2021 que durante el improductivo 2020, pero es llamativa su opinión hacia el futuro poselectoral.

La situación económica del país en el futuro estará Peor para el 25,7% y Mucho Peor para el 31,7%.

Conociendo el alto impacto de las expectativas en la economía, es un enorme problema.

4. Miente Martín Guzmán, miente

De acuerdo al Ministerio de Economía, mejoró la recaudación en septiembre, "impulsada por la recuperación económica y la construcción de un esquema tributario más progresivo ya superó los niveles de pre-pandemia".

Es cierto que hay una recuperación de la actividad pero en el caso concreto de la recaudación ¿no se menciona el impacto de la inflación en los ingresos de AFIP?

En el comunicado del Ministerio de Economía acerca de recaudación de septiembre por encima de los valores registrados durante el trienio 2018-2020, ubicando a los recursos acumulados al 9° mes 2021 en niveles superiores a los de pre-pandemia no hay ninguna mención a la tasa de inflación que impacta en la recaudación de varios tributos tales como el IVA.

Todos saben que impuestos como el IVA, Combustibles y otros están claramente impactados por el aumento en los precios porque son una proporción de lo que pagan los consumidores.

Martín Guzmán insiste en subestimar a todos, comenzando por sus jefes.

5. 'Ladriprogres' mantienen el reclamo de más IFE

A pesar de la reactivación económica, en septiembre 150.000 personas se sumaron a los 4,7 millones que ya vivían en hogares que no cubrían el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Debe recordarse que el gobierno que asumió el 10/12/2019 aún no anunció un plan económico, tal como tampoco lo hizo el gobierno que gobernó entre 10/12/2015 y el 09/12/2019.

De los 4,7 millones, el 26,2% o sea 1,9 millón tienen menos de 14 años. El dato se suma al que afirma que casi 2 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 17 años (18,2%) viven en hogares indigentes, expuestos a desnutrición.

Pero, más allá del 'dato duro', el mundo K y la izquierda -que a menudo se mezclan- afirman que todo es consecuencia de la interrupción del programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para ellos, el IFE es la panacea de la pobreza, no el trabajo.

Los demandantes lo resuelven todo con asistencia social que no explica cómo se paga en un país viable. Por ejemplo, para ellos los programas de asistencia dependientes del Ministerio de Desarrollo Social crecieron hasta 1 millón de beneficiarios cuando a fines de 2019 eran de cerca de 600 mil, pero son insuficientes frente a 2,6 millones de nuevos pobres.

La Argentina convertida en una enorme villa de emergencia es lo que imaginan. Nunca proponen una contrapartida eficiente y productiva a la asistencia del Estado, que debe ser individual y no colectiva, bolsones de dinero público que terminan gestionando el Movimiento Evita y otros.

6. Chihuido I en la provincia del Neuquén

El secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Carlos Rodríguez, se reunió con la Unidad Técnica Mixta de Evaluación y Seguimiento (UTMES) para avanzar en la licitación para el Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, en la Provincia de Neuquén.

La muy demorada obra -¿no se la había prometido Cristina Fernández a Kirchner a Vladímir Putin en 2012 y nunca se concretó?- es una prioridad para las poblaciones de Alto Valle de Neuquén y Río Negro porque permitirá regular el caudal del río Neuquén y controlar las crecidas extraordinarias.

Los presentes analizaron el dictamen de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP) sobre la propuesta de financiamiento de bancos alemanes, presentada por la UTE adjudicataria de la obra: una represa y una central con potencia de 637 Mw que generará una energía media anual de 1750 Gwh -la mitad de lo que produce El Chocón. en el tramo medio del río Neuquén-, a 5,5 km aguas abajo de la confluencia con el río Agrio.

La obra tendrá altura 105 metros, 1.100 metros de longitud, y 4 turbinas tipo Francis, y se reasentarán varias poblaciones.

7. Para investigadores, AFIP simplifica burocracia

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció un beneficio para simplificar trámites en la compra de insumos destinados a proyectos de investigación en ciencia y tecnología a través de una tarjeta prepaga lanzada por el Gobierno nacional, coordinada entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la AFIP, la Agencia I+D+i y el Banco Nación. En definitiva, más dirigismo. El Estado presente en todo. Y, para colmo, un Estado berreta, ineficiente y que siempre llega tarde. Por ejemplo, con su tarjeta.

En ese caso, y sólo en ese caso, los gastos en moneda extranjera son beneficiados con la exención del pago del impuesto PAIS y de la percepción del 35% de pago a cuenta de Ganancias y Bienes Personales.

El beneficio aparece en la Resolución General conjunta Nº 5.085 que se publicará el lunes 04/10 en el Boletín Oficial y que crea el Registro de Gastos Asociados a Proyectos de Investigación (REGAPI) que contendrá la nómina de proyectos que accederán a la tarjeta prepaga.

8. Viviana Canosa vuelve con grieta

La conductora de A24, Viviana Canosa, utilizó sus redes sociales para anunciar que vuelve a la televisión luego de 2 semanas de ausencia en la pantalla chica, y de inmediato ella provocó una polémica intensa en la red social Twitter.

Canosa provoca mucho enojo en el mundo extremo del Frente de Todos y territorios circundantes. Algunos tuits contra ella son de muy mal gusto y revelan una estupidez importante de quienes trasladan sus resentimientos personales al universo de las redes sociales.

https://twitter.com/EspositoGugui/status/1444405010125701123 Hay que ser muy hijo de puta para desearle el mal a una persona enferma y a sus familiares. Lamento la enfermedad de la madre de Viviana Canosa. Me guste o no lo que diga o haga, no dejaré de luchar para que pueda seguir haciéndolo en libertad. ¿Quién carajo son, la Inquisición? — Gugui Espósito (@EspositoGugui) October 2, 2021

https://twitter.com/diegowainstein/status/1444267911753965573 Ojalá que se recuperen Viviana Canosa y su madre.

Y que esto nos sirva de ejemplo para no militar contra la vacunación.

Ahora empieza una militancia contra la vacunación infantil.

Espero que en los medios mo haya cadena de Fake News y otras maniobras, y que los pibes se vacunen. — Diego Wainstein (@diegowainstein) October 2, 2021

9. Eduardo Feinmann papá

El periodista Eduardo Feinmann fue papá a los 62 años: cesárea programada a su pareja Lucía Auat, de 25 años, pasado el mediodía del sábado 02/10 en el Sanatorio Otamendi. Nació Esmeralda, 3.150 kg y todo va OK.

Así Feinmann ha debutado con la paternidad. La noticia del embarazo se filtró cuando el ex presidente Mauricio Macri lo felicitó luego de una entrevista radial.

10. Melbourne le ganó a CABA

A las 20:00 del domingo 03/10, quien haya vivido en Melbourne, Australia, y no se haya ido desde el comienzo de la pandemia, habrá pasado 245 días encerrado. Ciudad de Buenos Aires ostentaba el récord, con un bloqueo de 234 días desde el 20 de marzo hasta el 11 de noviembre de 2020, y un breve bloqueo de interruptor de circuito de 10 días desde el 21 de mayo al 31 de mayo de este año.

En el amanecer del martes 5 de octubre, la 2da. ciudad más grande de Australia habrá estado bloqueada 246 días. Para cuando el bloqueo actual de Melbourne se levante a fin de mes, habrá pasado 267 días encerrado, el 45% del tiempo desde que se declaró la pandemia de coronavirus el 12 de marzo de 2020.

Es una estrategia que ha dejado a la ciudad deprimida económica y psicológicamente, pero también ha logrado, 5 veces seguidas, reducir el número de casos a 0. Pero en el sexto bloqueo de Melbourne, el jefe del Ejecutivo, Daniel Andrews, ha abandonado formalmente las esperanzas de llegar a 0 casos diarios, reemplazándolo con el objetivo de que al menos el 80% de los victorianos mayores de 16 años se vacunen 2 veces.

https://twitter.com/albernap/status/1444419711723319303 AUSTRALIA



La locura covidiana australiana adquiere su máxima dimensión en Melbourne. La ciudad está a un día de convertirse en la ciudad con más días de encierro del mundo: superará los 246 días de Buenos Aires.pic.twitter.com/tvrRMDwDbs — Alberto Quevedo Glez (@albernap) October 2, 2021

https://twitter.com/albernap/status/1444288570978668552 AUSTRALIA



Los ciudadanos de Melbourne continúan viviendo su particular película de terror en el infierno covidiano australiano. pic.twitter.com/2QImSf0E72 — Alberto Quevedo Glez (@albernap) October 2, 2021

https://twitter.com/Inconforme75/status/1443492570643025923 Lo que puede ver, no es una cola para vacunarse sino australianos arruinados por el gobierno frente a un banco de alimentos en el 230 LaTrobe Street en el centro de Melbourne. Aquí es donde nos lleva esta política del "Great Reset". pic.twitter.com/rjRVtliWZF — Esaü (@Inconforme75) September 30, 2021