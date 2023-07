Intel supera estimaciones gracias al resurgimiento de las PC

Edward Snyder, analista de Charter Equity Research, atribuyó el rendimiento superior de Intel principalmente a las sólidas ventas de computadoras de escritorio, que se habían recuperado desde un mínimo casi récord en el último trimestre.

El negocio de fundición de Intel, que se dedica a fabricar chips para otras empresas, informó ingresos de 232 millones de dólares, en comparación con los 57 millones de dólares del año anterior.

El presidente ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, explicó que parte del aumento en las ventas de fundición provino del "empaquetado avanzado", un proceso en el cual Intel puede combinar piezas de chips fabricados por otra empresa para crear un chip más potente. Gelsinger expresó que existe un gran interés en la industria por los envases avanzados, ya que son esenciales para ofrecer inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, y esperan más negocios en esa área.

En cuanto al segmento de centro de datos e inteligencia artificial (IA) de Intel, las ventas cayeron un 15% a US$ 4.000 millones desde US$ 4.700 millones en el mismo trimestre del año anterior. Aunque estos resultados superaron las estimaciones de Wall Street, reflejan que las grandes empresas de la nube, como Microsoft y Alphabet, tienen planes de aumentar el gasto en centros de datos y que la mayor parte del gasto beneficiará a empresas como Nvidia que fabrican chips para inteligencia artificial.

En cuanto a las proyecciones, Intel pronosticó ganancias por acción ajustadas de 20 centavos de dólar para el trimestre actual, superando las expectativas de los analistas que esperaban 16 centavos. También pronosticó ingresos ajustados para el trimestre actual de alrededor de US$ 12.900 millones a US$ 13.900 millones, superando las estimaciones de US$ 13.230 millones. Aunque el punto medio de US$ 13.400 millones superó las estimaciones, aún implicaba una caída del 12,6% en comparación con el año anterior en el negocio de Intel.

Intel expresó que espera que los márgenes de ganancias mejoren en la segunda mitad. Sus márgenes ajustados habían disminuido al nivel más bajo desde principios de 2021 debido a la transición de varios años que la empresa había iniciado para convertirse en un fabricante de chips por contrato.

Por último, se destacó que las acciones de Intel habían aumentado casi un 28% en lo que va del año, en comparación con el aumento del 50% en el índice Philadelphia SE Semiconductor, lo que refleja la expectativa de una recuperación en la industria.

image.png

