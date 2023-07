fallo.pdf

Semanas atrás, Zamora había declarado que "puedo ganar a o perder, yo se que es una situación anómala porque compito con la esposa del candidato a Presidente, pero estoy dispuesto a a hacerlo. No tengo problema en competir con Malena, y si gana la apoyaré. No quiero participar desde otro sector político, pero eso no depende de mí; depende de la Junta Electoral de mi partido. Si no me dejan competir por afuera me quedaría la fatalidad de ir con lista corta. Yo no quiero ir por afuera, quiero ir por adentro”.

"Hablé con Massa y lo felicité. Hacia meses que no hablábamos. Su deseo siempre fue candidato a Presidente y lo logró. Él pretendía que baje mi candidatura. Yo estoy firme para competir. Lo felicité porque la manera en la logró su candidatura es encomiable y tiene mucho que ver con el modus operandi de lo que me está pasando a mí también. Le dije que me ponía a disposición para trabajar en el partido y que había decidido participar como intendente. Él me dijo que no iba a ser imparcial. Entonces, le respondí que revería la posición de lo que le dije y la manera en la que compito", había dicho el intendente de Tigre hace unas semanas.

Ahora, con esta resolución de la Cámara Nacional Electoral, sólo podrá ir a las PASO pegado a la boleta de Juan Grabois.

