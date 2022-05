Inflación de abril en 6% y la interanual más alta en 30 años

A nivel de las categorías, Regulados (3,9%) fue la de menor incremento del mes. Por su parte, Estacionales tuvo un aumento de 5,4% (empujada, en parte, por la suba de Prendas de vestir y calzado), mientras que el IPC Núcleo registró un alza de 6,7%.

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,9%) fue la que tuvo la mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de esta división se destacó el aumento de Carnes y derivados; Pan y cereales; y Leche, productos lácteos y huevos, por ser los que más incidencia tuvieron este mes. En el otro extremo, Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres estuvieron entre los de menor incidencia, con caídas incluso en algunas regiones en este último caso.

image.png

Cabe mencionar que esta inflación mensual no esta contemplando los recientes aumentos en los combustibles -insumo básico que cuando sube, arrastra precios y costos de producción- y por este motivo, más allá de la continua asistencia al Tesoro por parte del BCRA, complican cada vez más los índices futuros.

Por otro lado, ayer (11/5) consultado el ministro de Economía, Martín Guzmán, por el programa a "Dos Voces", decía

El mundo está yendo hacia niveles de inflación superiores a los que fueron las últimas décadas, pero Argentina la inflación ha estado presente en la mayor parte de la historia reciente de la Argentina. Y esto tiene que ver con un conjunto de factores que hace que la economía Argentina se comporte en forma intranquila

El ministro de la economía argentina agregaba que:

La inflación tiene múltiples causas. Primero se ataca con un programa económico que sea consistente. Si no hay recuperación no hay estabilización posible, y por otro lado se conecten el mediano plazo con el corto plazo. Hacer cosas que tienen un foco cortoplacista que termina generando crisis es lo que buscamos evitar

