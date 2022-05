Dólar blue, a $205: ¿Qué esperar de la divisa paralela?

Enfatiza que:

Toda baja en los mercados es considerada una oportunidad de compra y más aún en los activos argentinos,... nuestros bonos bajaron muy poco a pesar del derrumbe mundial, cotizan entre US$ 27 y US$ 32 de paridad, el inicio del año político podría ubicarlos en niveles mucho más elevados y atención que en julio pagan renta.

Añade que:

El maravilloso mundo de los negocios y los mercados nos permite esta relación de precios, que para hacerla más amigables le damos connotaciones familiares, el mercado es una familia, a veces hay noticias desagradables, y en algunos momentos fiestas formidables.

Y finaliza diciendo que:

Si el escenario de la próxima campaña es sequia, el precio del dólar hoy es un regalo. Hay que mirar estratégicamente clima, ganadería y dólar. Lo ampliaremos en informes privados.

Por otro lado, así evolucionaban el resto de los dólares del mercado:

image.png

BCRA

Por el lado de la entidad monetaria, la misma, interrumpió su ciclo de compras netas en mayo y finalizó la jornada con ventas por US$20 millones. De esta forma, el acumulado del mes cae a US$ 625 millones de compras netas en el mercado de cambios.

