Google & Nayib Bukele: El sueño de Javier Milei para que alguien gobierne por él

Además, se acordó la distribución de 900.000 chromebooks, computadoras portátiles con el sistema operativo desarrollado por Google para los alumnos de 4to. grado.

1er. beneficio de Google a El Salvador

Al gobierno de El Salvador la relación y las promesas de trabajo con Google le han resultado muy útiles. Por ejemplo, la instalación de una empresa líder estadounidense que gozará de amplias facultades en El Salvador podría explicar el siguiente fragmento de la web El Faro, de San Salvador:

"(...) El último informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, lanzado el 22 de abril, detalla gravísimas violaciones y abusos cometidos por El Salvador en 2023 y perfila un sistema de justicia brutal. Es probablemente la recopilación más cruda que un gobierno extranjero haya hecho del lado más oscuro de la política anticriminal del presidente Nayib Bukele. Y aun así, el documento estadounidense trata de lavar la cara del gobierno salvadoreño lo suficiente para evitar cualquier confrontación diplomática. Un funcionario de la administración Biden admite que el informe, de 44 páginas, es un ejercicio de equilibrismo “en el que cada uno puede encontrar lo que quiere leer.

(...) Lo más llamativo del informe de la CIDH, publicado el 25 de abril, es sin embargo lo que no incluye, por la decisión final de no dedicar a El Salvador uno de los capítulos 4b, el apartado dedicado a los países en los que se cometen las violaciones sistemáticas de derechos humanos más graves del continente y tradicionalmente reservado para los casos extremos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En los últimos meses se había especulado con esa posibilidad, sobre todo después de que Guatemala se uniera al capítulo en 2023.

La expresidenta de la CIDH Julissa Mantilla, que fue también relatora de país para El Salvador hasta el fin de 2023, confirma que la CIDH discutió y llegó a votar la incorporación o no de El Salvador al 4b. “El Salvador debería estar en el 4b”, dice, “por la situación general que conocemos y describimos en el informe, y a la que no veo síntomas de mejora con la reelección de Bukele”. “Pero esa decisión no la toma la relatora de país, que en esa época era yo, ni la presidenta o presidente, sino en una discusión amplia entre todos los comisionados”, aclara.

(...) La política de seguridad de Bukele tiene un respaldo abrumador entre los salvadoreños y, pese a que un 73,6% se opone a las detenciones sin orden judicial, un 80,7% se siente beneficiado por el régimen de excepción y un 69,1% cree que debe continuar, de acuerdo con el más reciente estudio de la Universidad Centroamericana (UCA). La medida parece blindada a la crítica y las denuncias de abusos o por las condiciones en sus cárceles no solo no erosionan su popularidad sino que acrecientan entre una parte de la población la imagen de Bukele como un líder intransigente con el crimen.

La corrupción, en cambio, es un tema con enorme capacidad de movilización social, como demuestra la propia carrera política de Bukele, construida en buena parte sobre la promesa de luchar contra ella y el desgaste extremo de los partidos tradicionales por su pasado corrupto (...)".

Javier Milei

Alejandro 'Topo' Rodríguez, del Instituto Consenso Federal, expresó sobre el posible acuerdo Milei / Google para la Reforma del Estado:

"(...) es socialmente deseable, que los gobiernos mantengan una política permanente de modernización del Estado. Desde la presidencia de Raúl Alfonsín hasta hoy, todos los gobiernos democráticos de Argentina tuvieron su propio “programa” de “reforma” o “modernización” de la administración estatal.

Sin embargo, lo que hoy busca el Presidente Milei es otra cosa. Ya lo dijo, aplicará “el módulo de Reforma del Estado de la compañía Google”. Así planteada, la decisión no es formular una política propia de modernización del Estado para, luego, definir qué tecnología se adquiere, para qué y a quién.

Al contrario, en este caso quien vende la tecnología impone la política. Con Google no hay margen para otra cosa.

Lo extraño es que USA, México, Brasil, Alemania, España, Francia, China, India, por mencionar sólo unos pocos países, no están dispuestos a sumarse a la “Reforma del Estado de Google”. (...)".

¿Y quien dijo que un Estado tiene que entregar a Google / Alphabet su base de datos?

Los interrogantes para la Argentina

Ahora que el Presidente Milei decidió avanzar atado a Google para la denominada “Reforma del Estado”, caben los siguientes interrogantes:

¿El Presidente comprometerá al Estado Nacional en una alianza estratégica con la compañía Google?

¿El Congreso de la Nación aprobará una Ley a medida de las necesidades de la compañía?

¿El Estado permitirá que la empresa Google acceda al manejo y almacenamiento de datos sobre propiedades e inmuebles, historias clínicas de las personas, alumnos del sistema educativo, registros tributarios y bancarios?

Dado que El Salvador es un país unitario, en el que acordar con el Presidente supone tener casi todo resuelto, ¿ya han diseñado, Milei y Google, la estrategia para que 24 provincias y 2.000 municipios de la Argentina se sumen a la aventura? ¿O sólo van a aplicar la Reforma en el Estado Nacional? Si fuera eso último, deberían olvidarse de la educación y la salud, ya que en nuestro federalismo son una responsabilidad primaria de las provincias. (...)".

