Nayib Bukele anunció "medicina amarga" para resolver sus crisis económica

También dijo que "es urgente que cambiemos algo más: nosotros como pueblo debemos cambiar algo más, la idea de que solo nos merecemos lo malo, lo feo, de quejarnos cuando las cosas están cambiando para bien”.

Crisis económica

En su discurso, desde el balcón del Palacio Nacional, Bukele se refirió a la mejora de la seguridad como su principal logro en su 1er. periodo presidencial y anunció que para este 2do. mandato se enfocará en el problema de la economía:

La sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer, sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido. Y ahora que ya arreglamos lo más urgente que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. Y quizá, en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. La sociedad salvadoreña sigue enferma, pero ya no tiene cáncer, sigue enferma de las demás cosas que siempre ha tenido. Y ahora que ya arreglamos lo más urgente que era la seguridad, vamos a enfocarnos de lleno en los problemas importantes, empezando por la economía. Y quizá, en este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga.

Él afirmó que se necesitan 3 elementos para “curar” la economía:

la ayuda de Dios,

el trabajo del gobierno y

que el pueblo “vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen”.

“La medicina solo es una parte de la solución, la otra parte es la guía de Dios y la 3ra. parte es que el paciente debe de seguir las indicaciones, no debe titubear, no debe escuchar a quienes le dicen que no es la medicina correcta”, expresó.

La deuda

En su 1er. mandato, la deuda pública pasó de US$ 19.280,9 millones a US$ 30.173,2 millones, según datos del Banco Central de Reserva.

Bukele insistió que hace 30 años surgió “el cáncer de las pandillas” en el país, que se volvió el problema más urgente de resolver.

“Ningún gobierno pudo combatirlo, es más, la medicina que los gobiernos dieron solo empeoró la enfermedad, la hizo más grave y más dolorosa”, dijo.

Él agregó que hasta que el paciente llegó donde un doctor que le dijo “que tal vez iba a tener que tomar medicina amarga, pero que lo iba a curar de ese cáncer”, en referencia al problema de la inseguridad.

Régimen de excepción

También criticó las observaciones de los organismos internacionales, y de sus opositores domésticos (las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción).

El 27/03/2022 se aprobó el régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales de la población tales como el derecho a defensa y la ampliación de la detención administrativa de 72 a 15 días.

Bukele: “Aquí vinieron expertos internacionales, ustedes recuerdan, organismos, etcétera, a decirnos que así no se solucionaba el tema de las pandillas. Recibimos condenas de todas partes, decían que era un problema que había que atacarse de otra manera y que, por suerte, lo podíamos arreglar en 50 años”.

Recordó que el 01/05/2021, la Asamblea Legislativa -con mayoría de su partido político Nuevas Ideas- destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República.

Bukele sostuvo que para el 01/05/2022 “ya éramos el país más seguro de toda la región” (Centroamérica).

Que el 01/05/2023 “ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica” y que para el 01/05/2024 “ya somos el país más seguro de todo el Hemisferio Occidental”.

Agregó que esto fue posible porque tenía “el apoyo incondicional” de la población salvadoreña.

Desde entonces, el régimen de excepción se ha prorrogado cada mes en la Asamblea Legislativa oficialista.

La Zona Oscura de Bukele

La web El Faro, de San Salvador, publicó lo siguiente en su edición en inglés:

"(...) Ahora la pregunta parece ser cuánto tiempo quiere Bukele quedarse. Está en su momento más poderoso en 5 años, reforzado en su país por su control de todas las instituciones públicas, un escudo de comunicaciones que cubre una corrupción generalizada y una economía en problemas , y las espadas gemelas de la popularidad y el miedo de su política de seguridad emblemática, el 26/06. mes estado de excepción.

Los 3 legisladores solitarios de oposición, de Arena y Vamos, boicotearon la ceremonia de juramento. El jueves 30/05 por la noche, anticipándose a las protestas del fin de semana, la policía arrestó a 7 defensores de derechos humanos de la Alianza Nacional por la Paz en El Salvador , acusándolos de planear colocar explosivos en “gasolineras, supermercados e instituciones públicas”, y acusando al exlegislador del FMLN, José Santos Melara Yánez, de “financiar estos planes”.

Como supuesta prueba, las autoridades publicaron en redes sociales un audio desprovisto de contexto, hablando de “entrega de un producto” que “no puede fallar”. El viernes 31/05 por la mañana, la cuenta X de la Policía publicó fotografías de lo que parecían ser materiales para bombas caseras.

La ex máxima legisladora del FMLN, Nidia Díaz, desestimó los cargos como “ otra captura política.

Ingrid Escobar, de la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario, escribió en X: “El audio que presentaron como evidencia es de petardos que normalmente se usan en las protestas”. (...)".

