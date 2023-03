Golpe al crédito privado: Marca su peor registro en 20 años

Los efectos que ven desde LyP

Este alto nivel de absorción tiene su correlato con las necesidades de financiamiento del déficit fiscal y la deuda remunerada del BCRA, que ya alcanza el 200% de la base monetaria. El instrumento por el cual los depósitos son dirigidos al Banco Central son los encajes, cuya función es que los bancos tengan cierta capacidad de devolución de sus imposiciones a los ahorristas, y la deuda remunerada. Esta última está compuesta por las Leliqs y los pases, que pagan una tasa de interés efectiva anual -TEA- del 107% (hoy) y generan un gran atractivo para los bancos comerciales en un contexto de control de cambios.

En este sentido, Santiago Casas, Economista de la Fundación Libertad y Progreso, advirtió que: “La desigual competencia del Estado y el BCRA por el crédito bancario desincentiva que los bancos comerciales deriven una mayor parte del crédito hacia el sector privado. El hecho de no tener crédito genera, por ejemplo, la dificultad para poder adquirir un inmueble. Además, las altas tasas de interés afectan negativamente la inversión. Sin inversión no hay crecimiento económico y por ende los salarios reales no pueden crecer”.

Por otro lado, Emilio Prado, Economista de la Fundación Libertad y Progreso dijo que “Las consecuencias de un Estado irresponsable en el manejo de sus cuentas y su sed de financiamiento, se ve reflejada en una continua caída en la participación del sector productivo del país al momento de conseguir crédito en el sistema financiero.”.

Mientras que, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso dice que “El problema argentino es doble. El sistema financiero es muy pequeño: alrededor de 14% del PBI; un décimo del promedio mundial. Y, además, de este crédito disponible, el sector público cada vez absorbe una mayor parte. Esto deja al sector privado cada vez con menos crédito disponible, y frena la inversión”.

Por último, Aldo Abram, director de la Fundación, consideró que: “Todos los gobiernos prometen ampliar el crédito para producir, invertir o consumir. Sin embargo, luego implementan políticas que aumentan la incertidumbre o, como la inflación,desincentivan el ahorro en el mercado local, achicando el financiamiento disponible. No solo eso, para mantener un gasto insostenible, toman a través del BCRA (Leliqs y pases) o con títulos públicos una mayor porción de esa “torta crediticia”, que ya se estaba reduciendo". O sea que:

El financiamiento a quienes trabajan y producen es muchísimo mayor; por lo que terminan siendo los que hacen el ajuste, algo consistente con la historia de decadencia económica argentina

