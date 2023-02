Goldman Sachs sin rumbo: Planea ganarle a Morgan Stanley

Por esto mismo es que el director ejecutivo del banco no es universalmente popular y no ha logrado calmar las históricas rivalidades entre los equipos de asesores y comerciales.

5 años después de haber asumido el cargo, Goldman bajo la dirección de Solomon se parece en gran medida a la de Blankfein. 5 años después de haber asumido el cargo, Goldman bajo la dirección de Solomon se parece en gran medida a la de Blankfein.

La nota de Financial Times seguía: El problema fundamental es que la banca ya no es lo que era, ni siquiera para los gigantes de Wall Street. Las fortalezas de Goldman en la banca de inversión y el comercio lo convierten en un banco diseñado para la era anterior a 2008. Las regulaciones posteriores a la crisis aumentaron la cantidad de capital que los bancos tienen que asignar contra el riesgo, lo que significa que las fortalezas tradicionales de Goldman no brindan los rendimientos que alguna vez brindaron. Las firmas financieras más allá del sector bancario, como las firmas de capital privado y los fondos de cobertura, pueden ofrecer actividades similares, pero no se ven agobiadas por los requisitos de capital.

De ahí el auge del llamado sector bancario en la sombra, que se ha duplicado desde la crisis. De ahí el auge del llamado sector bancario en la sombra, que se ha duplicado desde la crisis.

Las opciones de Solomon para corregir el equilibrio de Goldman son limitadas. Una fusión con un banco comercial enfrentaría duros obstáculos regulatorios. Además, Morgan Stanley se ha adelantado en la selección de objetivos para comprar. Ahora que la banca de consumo está en un segundo plano, tiene más sentido que Goldman intensifique el crecimiento orgánico en la gestión de activos y patrimonio, incluso en su negocio de inversiones alternativas, que invierte en activos como bienes raíces.

También debería acelerar el proceso de deshacerse de sus propias inversiones de balance en la gestión de activos a favor de los ingresos generados por las comisiones de fondos de terceros. Mientras tanto, importantes inversiones en tecnología deberían permitirle convertirse en un proveedor creíble para terceros. Solomon no se equivocó al juzgar que Goldman necesitaba diversificarse; la pregunta es la sabiduría de la mezcla que eligió y su implementación fallida.

La predicción de Goldman Sachs

Goldman Sachs se ha pronunciado sobre el S&P 500 estos 2 posibles escenarios:

Soft landing, ahora mismo estaríamos en precio: sobre los 4.000 puntos. Hard landing (Le dan un 25% de probabilidades), proyección 3.150 puntos.

image.png

Más contenido en Urgente24

Fuerte enojo en la UCR por la reunión Manes-Macri

Clarín, ¿quién encarga encuestas en JXC para levantar a CFK?

Aerolíneas advierten peligros por falta de importaciones

El campo vuelve a levantarse: Asamblea de Federación Agraria