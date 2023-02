Antes que explote aquí el fentanilo que destruye a USA

El fentanilo fabricado ilícitamente (IMF, por sus siglas en inglés) se encuentra disponible en el mercado de drogas en diferentes formas, entre ellas como líquido y como polvo.

El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. Con frecuencia se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas, y se les da la forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados. Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas, y es posible que muchas personas no sepan que sus drogas lo contienen.

En su forma líquida, el fentanilo fabricado ilícitamente se puede encontrar como aerosol nasal, gotas para los ojos o aplicado en gotas en papel o en golosinas pequeñas.

El fentanilo y otros opioides sintéticos son las drogas más frecuentemente involucradas en las muertes por sobredosis. Puede ser mortal hasta en pequeñas dosis. Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos como el fentanilo.

https://twitter.com/zeltzinjuareze/status/1622994331060641793 En #EstadosUnidos se enojan porque México muestra imágenes de las consecuencias del uso de drogas como el #fentanilo, lo siento, pero es la triste realidad, tenemos que hacer a nuestros adolescentes y jóvenes conscientes.



Así el barrio de Kensignton, #Philadelphia pic.twitter.com/6uKLzaUQeo — Zeltzin Juárez (@zeltzinjuareze) February 7, 2023

Interrumpir los mercados en línea que los distribuidores locales de Fantanilo usan para conectarse con los compradores, y Snapchat está en el ojo del huracán, en un caso asumido por Social Media Victims Law Center, una ONG que trabaja para hacer que las empresas de redes sociales rindan cuentas por los daños infligidos a usuarios vulnerables.

"En todos menos uno de los casos, en los que el niño sobrevivió, los padres presentan demandas de muerte por negligencia contra Snapchat argumentando que sus hijos murieron después de tomar un medicamento falsificado comprado después de contactar a los traficantes en la aplicación de redes sociales. En cada caso, dicen los padres, su hijo no sabía que la droga contenía fentanilo."

"La demanda alega numerosas funciones especiales en Snapchat, como mensajes que desaparecen y "Solo para mis ojos", una bóveda de datos oculta que requiere un número de pin para acceder, la han convertido en la plataforma elegida por los traficantes de drogas. La empresa también está acusada de ser demasiado lenta en responder a las solicitudes de la policía para acceder a la información y eliminar a los traficantes de drogas de su plataforma."

Snapchat dice que está haciendo su parte en la lucha contra el fentanilo, incluido el uso de tecnología para encontrar y cerrar proactivamente las cuentas de los traficantes de drogas: “Bloqueamos los resultados de búsqueda de términos relacionados con las drogas, redirigiendo a los Snapchatters a recursos de expertos sobre los peligros del fentanilo”, se lee en un comunicado de la compañía. “Continuamente ampliamos nuestro apoyo a las investigaciones policiales ayudándolos a llevar a los traficantes ante la justicia”.

Los documentos judiciales muestran que Snapchat alega que los demandantes han tergiversado cómo funciona la plataforma y tiene la intención de solicitar la desestimación del caso con el argumento de que el Artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones protege a la plataforma de ser responsable por el contenido publicado en su sitio por terceros.

El artículo 230 ha sido utilizado con tanta frecuencia por los grupos de redes sociales, incluidos Facebook y Google, para otorgar inmunidad contra el enjuiciamiento que a menudo se le llama “las 26 palabras que crearon Internet”. Matthew Bergman, fundador del Social Media Victims Law Center, cree que este caso podría sentar un precedente legal.

“La Sección 230 protege a las plataformas de redes sociales de la responsabilidad por publicar contenido de terceros, mientras que este caso surge del diseño peligrosamente defectuoso de Snapchat”, dice.

Los defensores de la industria de las redes sociales advierten que la manipulación de la inmunidad del Artículo 230 podría socavar un principio fundamental de una "internet libre y abierta" y obstaculizar la libertad de expresión. Pero dados los enormes desafíos de las sofisticadas rutas internacionales de suministro de fentanilo y la constante demanda de los usuarios, los defensores argumentan que una represión en los mercados en línea podría salvar vidas.

El fentanilo en polvo tiene la apariencia de muchas otras drogas. Con frecuencia se mezcla con drogas como heroína, cocaína y metanfetaminas, y se les da la forma de pastillas que se parecen a otros opioides recetados.

Jamie Smyth y Oliver Roeder, quienes en Nueva York investigaron el tema para Financial Times, relataron varios casos trágidos de muerte por fentanilo falso que es comercializado ilegalmente pero por redes accesibles al público en forma legal.

Decenas de miles de padres estadounidenses están de luto por la muerte de sus hijos en medio de una crisis de drogas sin precedentes, que ha cobrado 107.000 vidas en el año hasta agosto de 2022. Alrededor de 66% de esas muertes fueron causadas por fentanilo, un medicamento recetado para tratar el dolor en un cáncer grave, que cada vez más se incorpora a las drogas callejeras ilegales a través de una cadena de suministro construida por sindicatos del crimen chinos y mexicanos.

El fentanilo ilícito ha desplazado a los analgésicos prescritos legalmente como la principal causa de sobredosis en USA. La tasa de mortalidad vertiginosa, equivalente a 1 sobredosis estadounidense cada 5 minutos, y el costo anual de US$ 1.500 millones para la economía está forzando un debate nacional sobre cómo resolver una emergencia de salud pública que, junto con Covid-19, ha ayudado a reducir la esperanza de vida de USA a un mínimo en 25 años: 76,4 años.

Los jóvenes, muchos de los cuales están experimentando con drogas por primera vez y tienen poca tolerancia a los opioides sintéticos, son particularmente vulnerables. Las víctimas creen que están pidiendo heroína, cocaína o analgésicos a traficantes de drogas en las redes sociales, sin saber que los productos están mezclados con fentanilo mortal.

Las muertes por sobredosis no intencionales entre jóvenes de 15 a 19 años aumentaron en un 150% entre 2018 y 2021. Las sobredosis han reemplazado al suicidio como la principal causa de muerte entre los estadounidenses menores de 45 años, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las sombrías estadísticas son una preocupación para la Administración Biden, que está luchando por contener una crisis que prometió poner fin durante la campaña electoral de 2020.

Pero si bien las tasas de sobredosis han disminuido marginalmente en los últimos meses, los opositores políticos y los activistas contra las drogas dicen que el progreso es demasiado lento y exigen políticas más estrictas, desde el endurecimiento de los controles fronterizos con México hasta la represión de las empresas de redes sociales cuyas plataformas pueden usarse para facilitar el tráfico de drogas. relación comercial.

https://twitter.com/halhazred/status/1602500482123038721 Amiguitos, la ola zombie ya llegó, se llama fentanilo. pic.twitter.com/XUfAKdHh1J — MeN (@halhazred) December 13, 2022

Según FT, en San Ysidro, San Diego, el cruce terrestre más transitado entre USAy México, la directora del centro, Mariza Marin, dice que ha habido una “explosión” de contrabando de fentanilo en los últimos 3 años.

La potencia de los opioides sintéticos permite que los cárteles criminales generen grandes ganancias a partir de pequeñas cantidades que pueden ocultarse fácilmente en los bolsillos o mochilas de las personas. Por el contrario, las drogas de origen vegetal como la marihuana o la cocaína solían pasar de contrabando en los vagones. En algunos casos, el fentanilo puede pedirse desde el extranjero y enviarse por correo.

Los cárteles de la droga más grandes, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, obtienen los precursores químicos necesarios para fabricar opioides sintéticos en China, fabrican las drogas en fábricas secretas en México y luego las pasan de contrabando a USA.

En 2022, la Agencia Antidrogas de USA (la DEA) incautó 379 millones de dosis letales de fentanilo, suficiente para matar a casi toda la población estadounidense.

Estas dosis incluyeron 50,6 millones de píldoras recetadas falsas mezcladas con fentanilo, más del doble de los 20,4 millones incautados en 2021.

Las pruebas de laboratorio mostraron que 6 de cada 10 píldoras contenían una dosis potencialmente letal de la droga.

Algunos envíos incluían píldoras conocidas como fentanilo arcoíris, que vienen en una variedad de colores, formas y tamaños, y están específicamente dirigidas a los niños, según la agencia, que lanzó una campaña de concientización pública con la advertencia "Una píldora puede matar".

Algunos legisladores republicanos han tratado de vincular el floreciente comercio de fentanilo con la inmigración ilegal, alegando que la administración Biden ha perdido el control de la frontera con México. Varios miembros de la oposición interrumpieron a Biden durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión , gritando "¡Es tu culpa!" mientras él daba la bienvenida a un padre cuya hija, Courtney Griffin, murió de una sobredosis de fentanilo.

Pero no hay evidencia que sugiera que los migrantes son los principales traficantes de drogas. Los datos publicados por la Comisión de Sentencias de USA muestran que el 86 % de los infractores de tráfico de fentanilo en 2021 eran ciudadanos estadounidenses. En 2020, el 83% eran ciudadanos estadounidenses.

Las organizaciones de contrabando están reclutando activamente a niños en la escuela secundaria y algunos incluso en la secundaria. Vienen de entornos desfavorecidos y se les ofrecen cantidades de dinero muy bajas. Tal vez US$500, un iPad, un iPhone...

Washington planea utilizar una reunión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena (Austria) en marzo para presionar a China y otras naciones como India para que endurezcan las reglas sobre el transporte de los productos químicos necesarios para fabricar fentanilo. Sigue una advertencia del Dr. Rahul Gupta, el zar de las drogas de la Casa Blanca, de que la epidemia de fentanilo en América del Norte se extendería inevitablemente a Europa , Asia y otros lugares sin una mejor colaboración internacional.

Una política crucial que la administración de Biden quiere que Beijing implemente son las llamadas reglas de “conozca a su cliente” para garantizar que las empresas privadas no utilicen intermediarios que desvíen los precursores químicos a los cárteles. La introducción de un etiquetado adecuado también ayudaría a rastrear los cargamentos de productos químicos y monitorear el envío más de cerca.

https://twitter.com/CiroGomezL/status/1626807756408647680 “México está organizando una coalición contra el fentanilo, es una top priority. Si se llega a expandir en el país va a ser un desastre”, esta fue la respuesta del canciller Marcelo @m_ebrard al reclamo de la #DEA por el tráfico de esta droga: pic.twitter.com/tvkxZnRJLU — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 18, 2023

En 2018, Beijing introdujo controles sobre 2 precursores químicos clave del fentanilo:

NPP y

4ANPP.

Pero un aumento de las tensiones diplomáticas bilaterales, que coincidió con la visita de la expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a Taiwán en 2022 , provocó que China retire en agosto su cooperación en la lucha contra los narcóticos.

Los expertos no creen que sea probable ningún avance diplomático tras el derribo de un globo espía chino por parte de la fuerza aérea estadounidense.

Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Actores Armados No Estatales de la Institución Brookings, dice que USA debería considerar hacer que el acceso a su mercado farmacéutico y químico dependa del acuerdo de las empresas extranjeras para proporcionar muestras de todas las exportaciones. Estos podrían catalogarse y colocarse en una base de datos internacional que permitiría rastrear con precisión el origen de los precursores, incluso hasta fábricas específicas.

Pero muchos padres de niños que son víctimas de la epidemia de fentanilo están presionando para que el gobierno tome medidas radicales para combatir los sindicatos criminales y los traficantes de drogas que venden drogas mezcladas con fentanilo.

Los intereses empresariales tienen imperativos y prevenciones diferentes a las necesidades de familiares de los adictos, en especial de los que están en riesgo o fallecieron.

Families Against Fentanyl, por ejemplo, está presionando a la Administración Biden para que declare oficialmente el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, lo que desbloquearía más fondos gubernamentales, mayores poderes de aplicación y centraría la atención pública en una droga que, dice la ONG, se está utilizando como arma contra los niños de Estados Unidos.

Beijing rechaza las acusaciones de que no está actuando para detener el flujo de precursores químicos de los fabricantes chinos a los narcotraficantes mexicanos. Pero en enero, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en una conferencia de prensa que Washington no podía esperar cooperación mientras perjudicaba los intereses de China al sancionar a algunas de las instituciones científicas del país.

En un caso de fallecimiento por fentanilo mezclado con heroína, el FBI llegó hasta un sindicato criminal con sede en China llamado Organización de Tráfico de Drogas Zheng, según los documentos judiciales, lo que llevó al Tesoro de USA a imponer sanciones financieras a sus miembros en 2019.

En septiembre, un grupo bipartidista de 18 fiscales generales estatales le escribió a Biden solicitando el cambio de política. La carta le advertía que los enemigos del Estado podrían convertir el fentanilo en un arma, citando el uso por parte del ejército ruso de una forma de aerosol de la droga en 2002 para poner fin a una crisis de rehenes en el teatro Dubrovka, de Moscú. Al menos 125 personas murieron por inhalar la sustancia.

La Administración Biden ha retrocedido, argumentando que no se necesita un cambio ya que no hay recursos o autoridad adicionales que no se estén desplegando para hacer frente a la crisis. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron en una audiencia en el Congreso en 2022 que tal designación podría interferir con los usos legítimos del fentanilo para aliviar el dolor y desviar los recursos y la atención de otras amenazas de armas de destrucción masiva.

