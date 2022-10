Pero, ¿de dónde sale el Oxycontin? Este analgésico opioide fue lanzado por Purdue Pharma, compañía farmacéutica de la familia Sackler – aún más rica y con más renombre que los Rockefeller-, con uso legal en USA desde el 2001, representando el 80 % de sus ingresos. La magnitud fue tal que las ventas para esa fecha fueron superiores al Viagra, recaudando con el Oxicotin unos US$1.600 millones, y alcanzando en el 2010 un total estimado de US$3.000 millones.

image.png Theresa Sackler es la viuda de uno de los dueños originales de Purdue Pharma.

Aristocracia yankee asesina del pueblo

Sobornos con fachada de viajes y premios; lo que Purdue Pharma desplegaba para que médicos recetaran su tan preciado Oxycotin, además de contribuir a la flexibilización farmacéutica a la hora de entregar el medicamento con o sin receta. La compañía farmacéutica invirtió unos US$46 millones en comidas, honorarios y turismo como marketing destinado a 68 mil médicos, ya que éstos responderían con numerosas prescripciones.

Tras un año de ello, los Sacker se convirtieron en la familia más adinerada de los Estados Unidos, como lo indicó la revista Forbes. “Ahora sabemos que las agresivas estrategias de marketing empleadas por Purdue Pharma (y otras compañías) para alentar el tratamiento del dolor crónico con opioides recetados y las tácticas que minimizaron el riesgo de adicción, fueron un factor clave de la crisis la actual crisis", explicó el especialista en epidemiologia, Brandon Marshall.

La psiquiatra especialista en adicciones, Anna Lembke, quien es una de los expertos entrevistados para el documental de HBO, The Crime of the Century, que relata la crisis de abuso de opiáceos en EE.UU, notó en los 2000s que sus pacientes a los que les habían recetado este tipo de analgésicos -por un dolor de rodilla-, presentaban cuadros de abstinencia sino los tomaban y adquirían más dependencia a la droga. “Buscaban farmacias online, robaban a amigos. Algunos recurrían a fuentes más baratas, como la heroína”, explicó Anna Lembke.

Aunque Purdue Pharma se declaró culpable de no comunicar la contraindicación de adicción del analgésico Oxycotin, y pagó una multa de más de US$600 millones, ello no devolverá la vida a miles de fallecidos bajo el escarmiento corporal de una droga, como el caso del niño estadounidense de diez años, Alton Banks, que murió por una sobredosis de fentanilo.

image.png Alton Banks, víctima de los opiáceos.

