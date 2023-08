Funes de Rioja: Hay "más incertidumbre" que antes de las PASO

inflación argentina.jpg Funes de Rioja afirmó que el Gobierno "trata de tomar determinadas medidas", pero muchas "implican ignorar los costos".

Importaciones

En tanto, el empresario también se refirió a las dificultades que tienen las empresas para importar los insumos que necesitan para mantener la producción:

Es muy complejo el proceso de conseguir insumos en el exterior, la autorización para importar. Toda la industria, en mayor o menor medida, usa insumos importados y esas importaciones están complicadas. Tenemos problemas con los proveedores del exterior, que ya miran Argentina con reticencia Es muy complejo el proceso de conseguir insumos en el exterior, la autorización para importar. Toda la industria, en mayor o menor medida, usa insumos importados y esas importaciones están complicadas. Tenemos problemas con los proveedores del exterior, que ya miran Argentina con reticencia

Y agregó que lo que pretenden es que "todos pongamos serenidad y a que la transición sea lo menos desordenada posible".

Resultado de las PASO

javier milei.jpg Sobre el triunfo de Javier Milei, Funes de Rioja dijo que "es cierto que ha habido una conmoción, una sorpresa", pero que eso "no pasa solo en la Argentina".

Consultado respecto a los resultados de las PASO del domingo, en las que Javier Milei sorprendió al transformarse en el candidato más votado y llegar en el rol de favorito para ganar las generales de octubre, un escenario que no estaba en las previsiones del mercado ni de las empresas, dijo:

Es cierto que ha habido una conmoción, una sorpresa, eso no pasa solo en la Argentina pasa en otros países en los procesos electorales. Pero lo cierto es que para nosotros esto ha impactado en la realidad económica. Ahora, no le echemos la culpa a las elecciones de esto: la Argentina necesita estabilidad macroeconómica, necesita estabilidad cambiaria y necesita adecuación de normas fiscales Es cierto que ha habido una conmoción, una sorpresa, eso no pasa solo en la Argentina pasa en otros países en los procesos electorales. Pero lo cierto es que para nosotros esto ha impactado en la realidad económica. Ahora, no le echemos la culpa a las elecciones de esto: la Argentina necesita estabilidad macroeconómica, necesita estabilidad cambiaria y necesita adecuación de normas fiscales

" Lo que uno espera de un proceso electoral es que de certidumbre", agregó.

Los precios

En cuanto a los intentos del Gobierno por contener los aumentos de precios que disparó la devaluación del dólar oficial, Funes de Rioja sostuvo que los empresarios están dispuestos a participar en negociaciones pero que esas charlas tienen que tener en cuenta la realidad de los costos:

Acá lo primero que hay que reconocer son los costos. Si hay una industria que está para que se consuma es la de alimentos y bebidas. Gran parte va al mercado interno y por ende necesitamos a los consumidores. Pero si su ecuación de costos es negativa, no solo por la dinámica interna sino también la suba del 22% del dólar oficial que repercute en sus costos, en sus insumos, esas variables tienen que ser tenidas en cuenta Acá lo primero que hay que reconocer son los costos. Si hay una industria que está para que se consuma es la de alimentos y bebidas. Gran parte va al mercado interno y por ende necesitamos a los consumidores. Pero si su ecuación de costos es negativa, no solo por la dinámica interna sino también la suba del 22% del dólar oficial que repercute en sus costos, en sus insumos, esas variables tienen que ser tenidas en cuenta

Más noticias de Urgente24

Edesur deberá pagar $90.000 por usuario por errores de facturación

Sin precedentes: Paralizan las 27 plantas de biodiesel

Sergio Massa obligado a volver a la centro-derecha y, ¿cortarle la cabeza a Wado?

Emilio Ocampo alentó dolarizar y explicó cómo hacerlo

Ley de Alquileres: 23A podría ser un día clave