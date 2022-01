FMI y oposición: López Murphy le sacó ventaja a Milei

En ambos recintos delCongreso el Frente de Todos es minoría.Pero el escenario más difícil lo tiene en la Cámara

de Diputados, donde cuenta con 118 diputados y necesita 129 para alcanzar el quórum. El rechazo del

Presupuesto 2022 fue una muestra de los contratiempos que puede enfrentar en los meses venideros.

Cabe recordar que en la Cámara baja Juntos por el Cambio conserva 116 bancas, pero no todos votan igual. El interbloque Federal, tiene ocho diputados; Provincias Unidas, 4 diputados en dos bloques; el Frente de Izquierda y los Trabajadores son 4; los libertarios están divididos en dos espacios de 2 escaños cada uno y también están los monobloques Movimiento Popular Neuquino y SER.

En Diputados la oposición se reparte entre el malestar con el Gobierno por la falta de información acerca de las negociaciones y el reclamo de un plan económico.

Especialmente en Juntos por el Cambio plantean precisiones sobre el programa económico y revisar exhaustivamente los números del acuerdo. Algo similar quiere en el Interbloque Federal, pero lo que anuncie el Gobierno y cómo busque implementarlo terminará definiendo la relación con la oposición.

Ricardo López Murphy le saca ventaja a Javier Milei

Los economistas de derecha Ricardo López Murphy y Javier Milei mostraron en los últimos tiempos posiciones antagónicas sobre un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora todo indica que el exministro de la Alianza tuvo una posición más acertada que los pronósticos apocalípticos del líder libertario.

A pesar de sus críticas y reparos al manejo de las negociaciones por parte del Gobierno Nacional, Ricardo López Murphy vio que el acuerdo estaba cerca. El 25 de enero en declaraciones a LN+, advirtió sobre la cercanía del acuerdo: “Hay momentos clave en la vida de las naciones y nunca hay que meterse en crisis de las que uno no conoce la salida. A esta la podemos y la debemos evitar. Tenemos que trabajar para eso. No podemos caer en una dimensión que no conocemos y que no sabemos con exactitud sus consecuencias”.

En línea con la posibilidad próxima de un acuerdo, el 27/1 en CNN, agregó: “es inexplicable que se demoren tanto en alcanzar un acuerdo”.

“Deberían haber arreglado con el FMI a mediados del año pasado. Fue un error no haber actuado en esa época y hubiéramos crecido más. Todo fue muy mal manejado”, abundó.

"No podemos permitirnos otro default", sostuvo.

"En los próximos días la Argentina enfrentará importantes vencimientos de deuda. Por la presente, quiero hacer un llamado de responsabilidad y patriotismo al gobierno de la Nación, para llegar a un pronto acuerdo con los organismos multilaterales y con el Club de París", planteó en una carta pública.

“Si pagan, la certeza de un acuerdo es muy grande. Si no lo hacen, empiezo a tener grandes dudas”, concluyó.

Contrariamente, Javier Milei diagnosticó una “piña inexorable”: “Criticar al FMI porque son duros, da una señal de que vamos camino a estrellarnos y él no entiende la naturaleza del problema. ¿Con qué vamos a pagar la deuda si no la pagamos con superávit primario? Él está haciendo una hipótesis de que en el 2027 recién llegar a superávit primario. ¿En el medio como lo financiamos? Eso es deuda y quien nos va a prestar algo si no tenemos capacidad ni voluntad de pago. Está orquestando un desastre”, dijo en una entrevista a LN+ sobre la gestión del ministro Martín Guzmán.

El 22/1, Milei vaticinó: “Está todo dado para que haya un desastre, la piña es inexorable”

“El ministro de Economía parecer el rey de la procrastinación. Estamos en problemas. Le gusta jugar muy en el límite y cree que tiene elementos para apalancarse sobre la idea del deudor significativo", dijo el economista.

Y apuntó que es muy probable que el FMI "se canse y Argentina defaultee" porque "quien está llevando esto es un incompetente".