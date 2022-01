Por otro lado, hacia dentro del gobierno parece haber una puja de poderes e intentos de imposiciones de posturas entre al línea dura del kirchnerismo y la presidencia, en este sentido, tanto Alberto Fernández como Martín Guzmán estarían avanzando hacia un acuerdo con tintes políticos que le permita al gobierno evitar un ajuste en próximos dos años para que esto no afecte la carrera presidencial del mandatario quien sueña con un segundo periodo. Por el contrario, el ala más dura que representa Cristina Fernández de Kirchner busca a través de públicas críticas no llegar a tal acuerdo, y mucho menos concederle un ajuste fiscal al FMI, y hasta algunas voces cercanas a la ex presidente se aventuraron a murmurar la idea de un posible default.