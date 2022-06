"Error creer que inflación es 20 vivos subiendo precios"

El economista justicialista pero no del FdT, Diego Bossio -ex director general de la Administración Nacional de Seguridad Social o ANSeS y ex diputado nacional-, también es socio de la investigadora de macroeconomía Equilibra, y habló de la inflación. El Jefe de Redacción del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, le preguntó al empresario Federico Braun (Supermercados La Anónima) "qué hace con la inflación" y el entrevistado, con ironía, respondió "remarco los precios todos los días", lo que provocó el enojo gubernamental (ya se entiende que CFK no entiende de ironías y Alberto Fernández tampoco).