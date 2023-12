Entre Beijing y WDC, Javier Milei necesita dinero

Si USA / FMI no aportan los US$ 10.000 millones en DEGs o, por lo menos US$ 7.000 millones, Milei tendrá que recurrir al remanente de US$ 6.400 millones del swap chino que le dejó Massa. Habrá que realizar algunos gestos importantes, en forma previa, para reparar la relación con China.

En la desgrabación de la conferencia de prensa diaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores chino del 12/12 se leyó:

Reuters: -Según informes de medios de comunicación argentinos, Argentina ha enviado a China una carta sobre el acuerdo de intercambio de divisas entre el Banco Popular de China (PBoC, por sus siglas en inglés) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Estos informes afirman que China exigió a Argentina que aclarara su posición hacia China después de que el presidente argentino Javier Milei hizo comentarios anti-China durante su campaña electoral. ¿Son los informes consistentes con los hechos?

Mao Ning (vocera): -Acerca del acuerdo de intercambio de divisas entre China y Argentina, te recomiendo consultar a las autoridades competentes de China para obtener más detalles. En cuanto a las relaciones entre China y Argentina, hemos dejado clara nuestra posición en múltiples ocasiones. Tanto China como Argentina son grandes países en desarrollo e importantes economías emergentes. Los dos países son socios estratégicos integrales y las relaciones binacionales gozan de una buena tendencia de desarrollo. China siempre ha otorgado gran importancia al desarrollo de las relaciones China-Argentina desde una altura estratégica y con una visión de largo alcance, y está dispuesta a trabajar con el nuevo Gobierno argentino para promover el desarrollo sostenido y estable de la asociación estratégica integral China-Argentina.

En la desgrabación del 11/12;

CCTV (canal de TV estatal chino): -El 11 de diciembre, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió con el enviado especial del presidente Xi Jinping y vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), Wu Weihua. ¿Puedes compartir con nosotros información sobre esta reunión?

Mao Ning: -Por invitación del Gobierno de Argentina, el enviado especial del presidente Xi Jinping y vicepresidente del Comité Permanente de la APN, Wu Weihua, asistió a la ceremonia de toma de posesión del presidente Javier Milei en la capital de Argentina, Buenos Aires. El 11/12, el presidente Javier Milei se reunió con Wu Weihua.

La invitación

En definitiva, China no envió a un personaje relevante a la ceremonia de jura del presidente Milei -tampoco lo hizo USA ni Rusia- pero resulta que Wu Weihua invitó al presidente Javier Milei a visitar al presidente Xi Jinping.

El Presidente argentino expresó su agradecimiento y pidió a Wu Weihua que transmitiera sus sinceros saludos y buenos deseos al presidente Xi Jinping.

Wang Wenbin:

“Si el señor Milei visitara China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones muy diferentes a la pregunta sobre si el pueblo chino es libre o no y si el país es seguro o no”.

“La libertad es un contenido importante de los valores compartidos por toda la humanidad y de los valores fundamentales del socialismo. China es un estado de derecho, y la libertad personal de los ciudadanos chinos está protegida por la Constitución y es inviolable”, sumó.

“Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el país ha logrado dos grandes milagros: un rápido desarrollo económico y una estabilidad social a largo plazo. El sentido de felicidad y seguridad del pueblo chino aumenta día a día”.

