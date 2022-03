"El que venga en 2023 se tiene que sentar de nuevo con el FMI"

Pero adelantó las consecuencias para el próximo gobierno: “En 2023 que está todavía este gobierno, hay un esfuerzo en devolución de plata. Ya desde el ´24 en adelante, ni hablar del ´28 al ´34, sube fuertemente [el pago de la deuda]. El tipo que venga el primer día de 2023 se tiene que sentar de nuevo [con el FMI], ver dónde está el mundo en ese momento y ver dónde está la tasa de interés, porque lo que empieza a jugar un rol es la tasa de interés, porque el capital de 45 mil palos va a ser pateable hasta que mi nieta tenga nietos”.

En esa línea, con el mundo en pospandemia, la guerra en Ucrania y el impacto económico de la suba de los precios de los commodities, Melconian indicó que el próximo gobierno debe redefinir su estrategia internacional: “Hay que ver un programa económico global, donde ya no sos amigo de [Vladimir] Putin, te alineás donde te tenés que alinear, tenés política exterior y ves cómo podés conseguir plata voluntaria barata, no para gasto público corriente, sino para usar en esa deuda y usar en infraestructura global y que en cinco años no digas ´¡la deuda, la deuda!´ y se le pueda decir al FMI que hay un cambio real en este país”.