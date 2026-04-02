¿El pescado es un lujo? El consumo en España cae un 30% en diez años

Las cifras más recientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuntan además a que el consumo de pescado fresco sigue debilitándose. En noviembre de 2025, por ejemplo, los hogares españoles compraron un 6,7% menos de pescado fresco que en el mismo mes del año anterior, confirmando una tendencia que el sector arrastra desde hace ya varios años.

En los restaurantes resiste, pero en casa se pierde la costumbre

El descenso del consumo no se explica únicamente por el precio. También responde a un cambio cultural que atraviesa la cocina doméstica en España. Mientras el pescado mantiene una presencia estable en muchos restaurantes, donde sigue siendo uno de los pilares de la gastronomía nacional, su preparación en el hogar se vuelve cada vez menos frecuente.

Profesionales del sector señalan que el problema tiene un fuerte componente generacional. Durante décadas fueron las madres y abuelas quienes mantenían viva la tradición de cocinar pescado fresco en casa, pero con el paso del tiempo ese hábito comenzó a diluirse. Las nuevas generaciones cocinan menos, dedican menos tiempo a la preparación de alimentos y tienden a elegir productos más fáciles de manipular.

En ese contexto, el pescado tradicional (con espinas, piezas enteras y técnicas de limpieza más complejas) pierde terreno frente a opciones más rápidas de preparar. El fenómeno se refleja en las propias pescaderías, donde muchos comerciantes aseguran que el cliente joven prefiere filetes limpios o productos ya listos para cocinar. A esta transformación cultural se suma otro factor clave que termina de explicar la caída del consumo: el precio del pescado se ha encarecido de forma sostenida en los últimos años.

Barco pesquero Barco pesquero en el Atlántico. España, gran potencia pesquera, importa buena parte del pescado que consume en un mercado golpeado por el alza del combustible y la tensión internacional.

Costes, regulación y energía: por qué el pescado es cada vez más caro

El aumento del precio del pescado responde a una cadena de factores que comienza en el propio mar. En los últimos años, no solo España sino gran parte de las flotas pesqueras europeas han tenido que afrontar cuotas de captura más estrictas y regulaciones ambientales más exigentes, lo que limita la cantidad de producto disponible en el mercado. A esto se suma un dato clave: pese a ser una potencia pesquera, España importa buena parte del pescado que consume, con abastecimiento frecuente desde el Atlántico Sur, especialmente desde países como Argentina y Sudáfrica, entre otros orígenes.

A ese escenario se añade el impacto de los costes operativos. El combustible, indispensable para la actividad pesquera, ha registrado subidas importantes en los últimos años y volvió a tensionarse con la inestabilidad energética derivada de los conflictos internacionales, entre ellos la guerra en Oriente Medio. Cada salida al mar resulta más cara, y ese incremento termina trasladándose al precio final. El transporte, la logística y los sistemas de frío industrial necesarios para conservar el pescado fresco también encarecen la cadena.

En varios puertos pesqueros aparece además un problema estructural que rara vez se menciona: la falta de relevo generacional en el sector. Cada vez hay menos jóvenes dispuestos a trabajar en la pesca, una actividad exigente y con condiciones laborales duras. A esto se suman los periodos en los que las flotas deben permanecer amarradas por temporales, paros o regulaciones, reduciendo aún más la oferta. El resultado es un producto cada vez más caro que, en un contexto de inflación y cambios en los hábitos alimentarios, termina perdiendo terreno en la mesa de los hogares.

El paladar español se “salmoniza”

Mientras el pescado tradicional pierde espacio en la cocina doméstica, otras especies ganan terreno con rapidez. En los últimos años el salmón, la dorada y la lubina, muchas veces procedentes de piscifactorías, se han convertido en los grandes protagonistas de la cesta de la compra en España.

A diferencia del pescado salvaje que llega de las lonjas, estos productos suelen venderse fileteados, sin espinas y en bandejas listas para cocinar, algo que encaja mejor con el estilo de vida actual. Su preparación es más rápida, los precios son más estables y su disponibilidad en supermercados es constante durante todo el año.

Gran parte del salmón que se consume en España procede de granjas acuícolas del norte de Europa, especialmente de Noruega, donde la producción intensiva permite abastecer a mercados de todo el mundo. Este modelo, basado en piscifactorías y grandes jaulas marinas, ha cambiado el equilibrio del mercado y también el gusto del consumidor.

Salmon Salmón preparado a la parrilla, una especie que gana protagonismo en la mesa española mientras cae el consumo de pescado tradicional.

El resultado es lo que algunos especialistas del sector describen como una “salmonización” del paladar español: un cambio progresivo hacia pescados más grasos, fáciles de preparar y presentes en platos que se popularizaron entre los jóvenes, como el sushi, los pokes o distintas preparaciones rápidas inspiradas en la cocina asiática. Mientras tanto, muchas especies tradicionales del recetario español pierden protagonismo en los hogares, aunque sigan ocupando un lugar central en la gastronomía de los restaurantes.

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