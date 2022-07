El más imperdonable fracaso de la Argentina

El caso de los alimentos

Imposible no dejar de leer la nota de Brooke Masters y Andrew Edgecliffe-Johnson en Financial Times, citando a uno de los personajes más poderosos e inteligentes del planeta, el licenciado en Ciencias Políticas reconvertido en financista, Larry Fink, cofundador y jefe de BlackRock.

Larry Fink. Larry Fink: “Hablamos mucho sobre los precios de las naftas porque eso es lo que afecta a los estadounidenses, pero el problema más importante son los alimentos."

Larry Fink al FT:

La única cosa que me preocupa de la que no hablamos lo suficiente es la comida. Esto no es solo una preocupación por la inflación. También hay preocupaciones geopolíticas que resultan de esto. La única cosa que me preocupa de la que no hablamos lo suficiente es la comida. Esto no es solo una preocupación por la inflación. También hay preocupaciones geopolíticas que resultan de esto.

Las sanciones de los países de la OTAN a Rusia, como parte de la guerra en curso, han impactado en los costos de los cereales y el aceite comestible. Claves:

desacelerar inflación por recesión no es una buena noticia porque conlleva otros desafíos.

Incentivar la demanda agregada cuando no hay producto suficiente es una tontería.

Emitir dinero sin respaldo cuando hay un desequilibrio fiscal, es incendiario.

Se impone imaginación, creatividad, medidas audaces y capacidad de ejecución.

Escasea en el mundo, y en la Argentina en especial.

FT:

"El petróleo ha comenzado a caer esta semana a los niveles previos a la invasión, ya que los comerciantes se preparan para una fuerte caída en el consumo. Pero la inflación de los precios de los alimentos sigue siendo obstinadamente alta. Las cifras del índice de precios al consumidor de USA para junio muestran que el precio de las partes de pollo y la harina aumentaron cerca de un 20% interanual y la margarina aumentó un 34%."

Volviendo a Fink:

Hablamos mucho sobre los precios de las naftas porque eso es lo que afecta a los estadounidenses, pero el problema más importante son los alimentos. Ha habido una tremenda destrucción de la tierra cultivable en Ucrania... A nivel mundial, el costo de los fertilizantes aumentó casi un 100% y ese costo adicional está reduciendo la cantidad de fertilizantes utilizados en la agricultura. Eso está perjudicando la calidad de la cosecha en todo el mundo. Hablamos mucho sobre los precios de las naftas porque eso es lo que afecta a los estadounidenses, pero el problema más importante son los alimentos. Ha habido una tremenda destrucción de la tierra cultivable en Ucrania... A nivel mundial, el costo de los fertilizantes aumentó casi un 100% y ese costo adicional está reduciendo la cantidad de fertilizantes utilizados en la agricultura. Eso está perjudicando la calidad de la cosecha en todo el mundo.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de USA, dijo el viernes que el mundo enfrenta “un momento extremadamente difícil para la seguridad alimentaria mundial” e instó al grupo de países líderes del G20 a detener el almacenamiento y las restricciones a la exportación de alimentos y brindar asistencia financiera adicional a países y países. personas que luchan contra la inseguridad alimentaria.

Bill Gates, el filántropo y cofundador de Microsoft, dijo que la reducción en el suministro de trigo, aceites comestibles y otros alimentos causada por la guerra en Ucrania estaba “aumentando los precios de los alimentos, lo que aumentará la desnutrición y la inestabilidad. en países de bajos ingresos”.

Si bien algunos fabricantes de productos de consumo y minoristas de alimentos dicen que tienen la esperanza de que la inflación de los precios de los alimentos comience a disminuir, fabricantes como Mondelez y General Mills se están preparando para lo peor.

----------

Más contenido en Urgente24:

La cabeza rota: Piqueteros furiosos por tener que trabajar

Eliminaron la Unidad de Comunicación de Gabriela Cerruti

Corrupción: Nueva denuncia contra Mayra Mendoza

"Hay que subir las tasa de interés, no el dólar turista"

Planes sociales: Incautan $7 millones, US$50.000 y Alberto se solidariza