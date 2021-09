Aumentarán la jubilación y el salario mínimo tras la derrota

Todos los integrantes del Frente de Todos coinciden en que el 'voto castigo' que recibió el Gobierno en las PASO, es por la crisis económica que atraviesa la sociedad.

"La gente con su voto dijo `hasta acá´. Hay que acelerar la recuperación económica porque la gente no tiene guita", planteó por ejemplo, Victoria Tolosa Paz.

Y en esa línea, habló de la jubilación y el salario mínimo: "con la inflación que come los salarios no (se puede vivir); con los salarios que están deprimidos y que intentamos recomponer, no; con las jubilaciones que están casi en un punto de equilibrio, no".

"El descontento en la sociedad para con el Frente de Todos está claro", sostienen desde el oficialismo.

"La macroeconomía tiene que llegar a la gente", dijo por su parte, el diputado nacional Máximo Kirchner.

Salarios: el gran predictor electoral

El tema salarios y elecciones parecen ir muy de la mano. Según análisis de expertos en materia económica, varios mandatarios han podido ganar contiendas electorales gracias a la recuperación del salario.

Por ejemplo, un cuadro comparativo que realizó Alfonso Prat Gay que relaciona el comportamiento del salario real 12 meses antes de elecciones y resultados del oficialismo en esos momentos, y que hoy mostró el periodista Carlos Pagni, mostró varios detalles:

Hubo una recuperación del salario real de 5 puntos y favoreció a Mauricio Macri que sacó un 42% (en 2017) , mientras que cuando ganó Cristina Fernández de Kirchner hubo una recuperación del salario real de 2 puntos (En 2013).

Con estos datos, es probable entender el por qué la decisión casi inmediata del Gobierno de aumentar jubilación y salario mínimo tras la derrota en las PASO.

"Cómo se logra mejorar el salario: nominalmente, retrasando el tipo de cambio que nos permite comprar a dólar barato, y tocando otras cosas que todavía el Gobierno no tocó, sobre todo la Anses, que representa el 50% del gasto público, aumentar jubilaciones, aumentar AUH, aumentar pensiones, y por otra parte, aumentar salarios del sector público... cuánto de todo esto impactará sobre la inflación, cuánto más se deteriorarán las cuentas de Martín Guzmán, y cuánto por acercarse a las elecciones de noviembre se aleja del fondo (FMI)", reflexionó sobre el tema el periodista Pagni.

Por otro lado, es importante señalar que la emisión monetaria está cada vez más recaliente. En lo que va de 2021, las ayudas del organismo que preside Miguel Ángel Pesce hacia el Ministerio de Economía alcanzan los $ 850 mil millones, de los cuales $ 190 mil millones corresponden a adelantos transitorios y los restantes $ 660 mil millones a utilidades.