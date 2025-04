Donald Trump envía al secretario del Tesoro para calmar a Javier Milei

Javier Milei: de la no-foto con Trump a Bessent

En Urgente24 dijimos la semana pasada que Glenn Parada lo dijo sin eufemismos: si Javier Milei no se vio con Donald Trump en Mar-a-Lago fue porque el presidente argentino no quiso esperar los 15-20 minutos que separaron su partida del arribo del mandatario de USA. Parada, un empresario del rubro hipotecario que llegó a Nueva York proveniente de El Salvador a los 5 años y ahora está afincado en Florida, es uno de los fundadores de Make America Clean Again (Hacer América Limpia Otra Vez), una fundación cuyo objetivo vagamente declarado es "limpiar a las personas sin hogar, las adicciones y nuestras calles". En esta iniciativa, Parada, que además es un ministro evangelista, está asociado a John Rourke, titular de la fundación We Fund Blue, quien comparte con el salvadoreño un pasado en las fuerzas militares estadounidenses. Parada y Rourke convencieron a Milei de ir a Palm Beach a recibir el premio ‘León de la Libertad’ con el argumento de que Trump no sólo iba a asistir, sino que además se iba a poder reunir con él.

image.png javier Milei, premiado en Mar-A-Lago pero sin la foto prometida con Donald Trump.

Para Milei resultaba importante un acercamiento con Trump en este momento para buscar algún gesto del republicano en medio de las negociaciones con el FMI, especialmente ahora que el organismo confirmó el acuerdo técnico por US$ 20.000 millones en medio de la guerra de aranceles que ahora entró en una tregua al menos entre USA y Europa.

Cabe recordar que el programa con el Fondo aún debe ser aprobado de forma definitiva cuando el Directorio Ejecutivo del organismo lo disponga, por eso la visita de Bessent puede ser importante para acelerar los tiempos e incluso lograr un primer desembolso mayor para la Argentina, especialmente teniendo en cuenta la incertidumbre internacional por la cuestión arancelaria.

