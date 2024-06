Dólares financieros a $1.300: Qué puede pasar en los próximos días

Agregó que, dado que el proyecto de ley vuelve a Diputados con modificaciones, entre ellas el rechazo al impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, aún falta disipar parte de las expectativas. Agregó que, dado que el proyecto de ley vuelve a Diputados con modificaciones, entre ellas el rechazo al impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, aún falta disipar parte de las expectativas.

Expectativas para la segunda quincena

El operador Gustavo Quintana considera que la segunda quincena del mes se presenta con menor tensión debido a la aprobación de la Ley de Bases en el Senado, la confirmación de la renovación del swap con China y la aprobación del FMI con su desembolso.

Estima que probablemente se observe una menor presión sobre las cotizaciones de los dólares financieros.

En la misma línea, el analista financiero Gustavo Ber opinó que, gracias al conjunto de recientes noticias políticas y económicas, los dólares financieros transitarán en calma la segunda quincena de junio.

En contraste, el analista financiero Christian Buteler sostuvo que, tras la aprobación de la Ley de Bases, los dólares paralelos reaccionaron lógicamente a la baja por una noticia esperada por el mercado.

No obstante, predijo que esto no altera la tendencia alcista de fondo.

El blue volvió a subir el viernes y este martes. Argumentó que la Ley de Bases es favorable a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo persisten los desafíos, como consolidar la baja inflacionaria, incrementar la actividad, eliminar el cepo y renovar los vencimientos de deuda en dólares el próximo año.

Dólares financieros: Los precios más esperados

Buteler anticipa que los dólares paralelos mantendrán una tendencia alcista, aunque sin grandes saltos, moviéndose tipo serrucho, y probablemente terminen el mes por encima de $1.300.

Por su parte, Maximiliano Ramírez, economista de Sur Americana Vision, afirmó que, tras la última baja de tasas, el tipo de cambio encontró un nuevo escalón y se mantendrá lateralizando entre $1.250 y $1.300 el resto de junio.

Según él, dos factores podrían influir en la segunda quincena: el cobro del aguinaldo y la liquidación de los exportadores, que a través del dólar blend afecta la cotización del Contado Con Liquidación.

Es posible que haya algo de demanda de quienes puedan ahorrar el aguinaldo, generando presión, aunque la mayoría probablemente lo destine a pagar deudas y consumo. Además, se espera una mejor liquidación, ya que la cosecha debería comenzar a ingresar.

Ber estimó que, con el conjunto de buenas noticias de la última semana, los dólares financieros podrían aflojar hacia la zona de $1.200, favorecidos por un mayor apetito por colocaciones en pesos debido a tasas reales positivas y un eventual repunte en las liquidaciones.

Glustein subrayó que aún falta una parte importante de la Ley de Bases, generando incertidumbre en el mercado sobre lo que pueda pasar en Diputados, lo que fija un piso a los dólares de $1.200.

El economista cree que todavía habrá algo de volatilidad, y el aguinaldo puede agregar demanda al dólar blue. Proyecta que el valor de los dólares paralelos se definirá con la aprobación en Diputados.

Sin sorpresas, el dólar blue podría rondar los $1.240 a fin de mes, y el CCL entre $1.260 y $1.280.

