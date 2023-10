Dólar soja y Vaca Muerta vs dólar blue y financieros

"La salud de la transición dependerá del resultado de las elecciones generales. Un resultado inesperado, ya sea mejor de lo previsto o una derrota contundente, podría acelerar los plazos en una economía sin reservas internacionales para contener la presión", advirtió.

El especialista también sugiere que es probable que ocurra una nueva devaluación después de las elecciones en diciembre, posiblemente a expensas de una mayor inflación y presión sobre el dólar oficial. Sin embargo, la demanda de cobertura sigue siendo fuerte debido a la escasez de divisas, y las preguntas sobre una devaluación discreta adicional han vuelto a surgir.

Finalmente, Rodríguez señala que las medidas implementadas por el gobierno, como la extensión del "dólar soja" y la creación del "dólar Vaca Muerta", solo sirven para contener la subida de los tipos de cambio financieros y no para fortalecer las reservas internacionales, que se encuentran en un déficit de aproximadamente 5.600 millones de dólares.

Y es que los analistas son escépticos y anticipan un escenario cambiario "tormentoso" y "agitado" en octubre, con una fuerte presión hacia la dolarización que podría ser el doble o el triple de lo que se observó antes de las PASO.

Algunos incluso estiman que el dólar blue podría llegar a rondar los $880 antes de las elecciones.

Los analistas de Invertir en Bolsa (IEB) señalan que, aunque ha habido un aumento en la intervención del BCRA, aún no se acerca a los niveles previos a las PASO. Ante la escalada de los dólares financieros, se espera que el gobierno intensifique su participación en el mercado secundario para estabilizar las cotizaciones.

Sin embargo, desde PPI advierten que el BCRA tiene recursos limitados. Según sus cálculos, el BCRA dispone de US$ 743 millones para intervenir tanto en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) como en los dólares financieros. Esto se mantiene considerando el respaldo total de los encajes de los depósitos en dólares (US$ 9.530 millones) y asumiendo el pago de la deuda al FMI hasta el final del mandato (quedan pendientes US$ 3.300 millones).

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, plantea que el gobierno enfrentará una fuerte presión hacia la dolarización en octubre y que el BCRA tiene menos margen de maniobra que antes. La situación es más complicada debido a la falta de dólares disponibles en comparación con las PASO. En ese contexto, es posible que el gobierno permita que la brecha cambiaria se amplíe, ya que el BCRA tiene menos recursos para intervenir.

Federico Glustein también prevé una mayor dolarización y un octubre "tormentoso". Advierte sobre la incertidumbre electoral, la inflación en aumento y la emisión monetaria, factores que generarán presiones adicionales en el mercado de cambios.

Natalia Motyl considera que antes de las elecciones, el mercado espera una corrección de las variables económicas y una mayor dolarización de las carteras. Estima que el valor del dólar blue y el CCL rondarán los $880 antes de las elecciones, y después de las elecciones podrían aumentar aún más debido a la demanda creciente de dólares. Según lo relevado por iProfesional:

Puede ser que el dólar blue y CCL lleguen a los $1.000 y el MEP a los $900 para fines de octubre

Para Glustein, “a $820 el blue, $840 el CCL y $740 el MEP serían valores 'aceptables', aunque podrían quedar cortos, sobre todo porque las sobreracciones son fuertes y la baja posterior no actúa en sentido contrario, sino que queda más arriba".

Mientras que, para LCG, consultora, afirmó que: "el tipo de cambio de convertibilidad (la relación entre pasivos en pesos y reservas brutas) asciende a $ 1.000".

