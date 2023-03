Dólar: Ni blue ni oficial, cuál prefieren los inversores

Tether añadió tokens por valor de u$s 2.000 millones la semana pasada, que fueron acuñados pero no emitidos. Asimismo, la plataforma de intercambio más grande del mundo Binance, convirtió u$s 1.000 millones de sus Fondos cotizados en TUSD y USDT. Estos sucesos se traducen como señales de que dichas stablecoins, por el momento, son seguras.