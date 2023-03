La fruta que baja la glucosa y se come antes de cada comida

Lo primero es que, algunos expertos han aclarado que se pueden comer todas las frutas, pero no todas en la misma cantidad. Por ejemplo, las que contienen un mayor Índice Glucémico (IG), es decir, que afectan los niveles de glucosa más rápido, deberían ser consumidas en menor cantidad que aquellas frutas que tienen un Índice Glucémico bajo.

El Índice Glucémico es una herramienta muy útil, ya que clasifica los alimentos que contienen carbohidratos de acuerdo con su capacidad de elevar el nivel de glucosa en la sangre.

Ahora bien, se cree que las frutas cítricas están entre las mejores frutas para combatir la diabetes. Ciertamente, la naranja tiene un gran efecto antidiabético, y los estudios han comprobado que la toronja o pomelo tampoco se queda atrás.

pomelo colesterol.jpg

¿Qué fruta es buena para bajar la glucosa?

Entonces, una fruta recomendada para mantener bajo control los niveles de glucosa, es la toronja. En un artículo publicado en el sitio especializado Eat This, Not That (ETNT) se indica que uno de los beneficios de esta fruta es que puede ayudar potencialmente con la resistencia a la insulina.

La insulina es una hormona que hace que la glucosa entre en las células del cuerpo y pueda ser usada como energía, pero cuando las células se vuelven resistentes a la insulina, no se puede usar de manera eficiente y el nivel de azúcar en sangre se descontrola.

Gabriela Barreto, MS, RD, CDN, y dietista deportiva para mujeres, dijo a ETNT que un estudio mostró que cuando los participantes consumieron media toronja antes de una comida, en comparación con el jugo de toronja y un placebo, vieron una reducción de los niveles de glucosa posprandiales después de las comidas dos horas, así como una reducción de la resistencia a la insulina.

Fruta para el azúcar en sangre

El estudio al que hace referencia la especialista fue publicado en el Journal of Medicinal Food.

Los investigadores querían estudiar los efectos de la toronja y los productos de toronja sobre el peso corporal y el síndrome metabólico.

Para ello, evaluaron a 91 pacientes obesos, quienes fueron asignados al azar a cuatro grupos.

Un grupo tomó cápsulas de placebo y 7 onzas (207 ml) de jugo de manzana; otro jugo consumió cápsulas de toronja con 7 onzas (207 ml) de jugo de manzana; un tercer grupo tomó 8 onzas (237 ml) de jugo de toronja con una cápsula de placebo; y el último grupo comió la mitad de una toronja fresca con una cápsula de placebo tres veces al día antes de cada comida.

Los parámetros del síndrome metabólico se midieron al principio y al final de las 12 semanas que duró el estudio.

Después de ese tiempo, los investigadores hallaron que el grupo de toronjas frescas perdió significativamente más peso que el grupo de placebo. También hubo una reducción significativa dos horas después de la glucosa y el nivel de insulina en comparación con el placebo.

Además de la reducción de los niveles de glucosa, la pérdida de peso que logró el grupo del pomelo fresco, es un punto importante, ya que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de diabetes o empeoran la enfermedad.

La toronja también tiene otros beneficios para la salud: aumenta los niveles de potasio, ayuda a la salud del corazón, ayuda a la absorción de hierro, refuerza el sistema inmunológico y más.

