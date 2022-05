Dólar blue: Cierre y futuro de la divisa norteamericana

Por otro lado, el BCRA terminó su participación de hoy con compras por más de US$ 110 millones y, de esta forma, el acumulado de mayo vuelve a ubicarse ahora en unos US$ 650 millones de compras netas

¿Qué esperar?

De acuerdo con una reciente entrevista de CNN Radio con el economista, Carlos Rodríguez, sobre el presente socioeconómico del país y la situación con la inflación. El economista segura que:

Todo el mundo descuenta que el títere y la loca se van, van a perder. Va a ganar el PRO con el apoyo de los liberales. Yo lo veo así. Y cuanto menos apoyo le den los radicales mejor, que sea moral y ético, pero no ideológico. El mercado piensa eso, y por eso venden dólares tranquilos para sobrevivir. Por eso el dólar está barato, el paralelo Todo el mundo descuenta que el títere y la loca se van, van a perder. Va a ganar el PRO con el apoyo de los liberales. Yo lo veo así. Y cuanto menos apoyo le den los radicales mejor, que sea moral y ético, pero no ideológico. El mercado piensa eso, y por eso venden dólares tranquilos para sobrevivir. Por eso el dólar está barato, el paralelo

A su vez, asegura que "el que venga no va a hacer default sobre la deuda nacional, porque pagar las deudas es una bandera de los liberales o republicanos. Como mucho renegociarán algo. El asunto es que estos no lleguen a un colapso. Alfonsín llegó a un colapso total sin financiamiento porque nadie quería financiar con un gobierno que se iba y sería seguido por otro que pensaban que era peor. En este caso te tiran papeles a la tasa que venga, total lo va a pagar el que venga". Destaca que:

Tienen que aumentar las tarifas como aumentan las papas, las zanahorias, el vino o los cigarrillos. Hay una inflación del 70%, ¿qué quieren, que no aumenten las tarifas? Tienen que aumentar las tarifas como aumentan las papas, las zanahorias, el vino o los cigarrillos. Hay una inflación del 70%, ¿qué quieren, que no aumenten las tarifas?

Sobre el Frente de Todos, fue contundente al expresar que:

yo creo que se van a endeudar hasta la cabeza y van a dejar una inflación de tres dígitos. No les importa, ya perdieron la elección. Lo que no quieren es ir presos yo creo que se van a endeudar hasta la cabeza y van a dejar una inflación de tres dígitos. No les importa, ya perdieron la elección. Lo que no quieren es ir presos

Y concluye la entrevista diciendo que:

Hay dos soluciones: la traumática para el pueblo, con la híper, desorden social y demás; o un caos económico que sea una potencial bomba de tiempo para el próximo gobierno. Yo creo que eso va a pasar, con tasas de interés y deudas altísimas, pero que los acreedores se lo prestarán felices a Alberto Fernández porque paga el que viene Hay dos soluciones: la traumática para el pueblo, con la híper, desorden social y demás; o un caos económico que sea una potencial bomba de tiempo para el próximo gobierno. Yo creo que eso va a pasar, con tasas de interés y deudas altísimas, pero que los acreedores se lo prestarán felices a Alberto Fernández porque paga el que viene

