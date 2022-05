Transcurrido casi un mes del anuncio, que hizo acompañado de Alberto Fernández, en el Congreso no hay ni señales del proyecto de la renta inesperada, y según trascendió en las últimas horas, el ministro Guzmán habría decidido dejar "en stand by" el proyecto, "al menos por ahora".

Pero ¿qué ocurrió?

Sucede que desde que Martín Guzmán anunció el proyecto de "renta inesperada", varios sectores del Gobierno le dieron inmediatamente la espalda: por obvias razones no solo no cuenta con el aval de kirchnerismo, sino que dentro del massismo también le hicieron saber que era "una mala idea".

Así las cosas, sin el apoyo del kirchnerismo, o al menos del massismo en Diputados, es casi imposible que el debate de dicho proyecto pueda arrancar en la cámara baja, teniendo en cuenta que la oposición tampoco lo acompañaría. En el Senado, dominado completamente por CFK, se complicaría aún más.

Además del nulo apoyo político que tuvo Guzmán respecto a su nueva idea, el sector privado también le dio la espalda. “No se habló del tema, no quiero matarlo para no resucitarlo, pero no avanzó. Mejor no darles de comer con más críticas al tema, porque parece estar destinado al olvido”, fueron las declaraciones del sector empresario a Infobae, diario al que aseguraron que el proyecto de Martín Guzmán: “Murió antes de nacer”.

Incluso, desde el sector empresario aseguran que a pesar de que el ministro de Economía dijo que lo discutiría con los ejecutivos locales, todavía no se conoce ni siquiera un borrador, por lo que aseguran que la iniciativa del Ejecutivo está "congelada".

De todos modos, a finales de abril, Martín Guzmán participó en un evento organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), y allí defendió su proyecto de "renta inesperada".

En ese evento, recalcó nuevamente que el gravamen sería aplicado únicamente sobre las ganancias extraordinarias que ciertos sectores están teniendo gracias al conflicto en Europa. "En el contexto actual hay sectores que tuvieron una renta inesperada que no es producto de una inversión adicional", aclaró Guzmán.

A su vez, el ministro de Alberto Fernández sostuvo la semana pasada, en el evento de la Cámara de Comercio Argentino- Norteamericana (AMCHAM), un encuentro con un puñado de empresarios, todos vinculados con compañías multinacionales, que en teoría estarían alcanzadas con la idea de aplicar un nuevo impuesto. De esa reunión, habría surgido que por lo pronto, Guzmán no habría avanzado con la idea por no tener apoyo ni empresario, ni político.

La contrapartida de la oposición en el Congreso

Mientras que esperan que el proyecto llegue al Congreso, la oposición presentó una suerte de contrapartida al proyecto oficial que busca gravar a empresas con porcentajes de sus "rentas inesperadas". Y en ese sentido, los diputados nacionales Gerardo Milman, José Luis Espert, Alberto Asseff, Karina Bachey y Héctor Stefani presentaron un proyecto para que el Estado devuelva el dinero excedente recaudado por impuestos a los contribuyentes.

"La recaudación inesperada que supere el cálculo de recursos proyectado para un determinado ejercicio presupuestario, le será reintegrado a los y las contribuyentes que cumplen cada día con la pesada carga tributaria de un sistema en el cual, según un relevamiento realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), hay 165 diferentes tributos de los cuales 41 son impuestos nacionales", reza el texto de la iniciativa.

"El Estado recaudó durante 2021 un total de $11.906.731 millones cuando en el presupuesto tenía previsto $9.297.140 millones. Esto significa que recibió más de 2.500.000 millones extras que deberían ser devueltos a los ciudadanos que pagan sus impuestos en tiempo y forma", argumentaron.

"En ese contexto, Señor Presidente, es que a través del presente proyecto esa recaudación inesperada, ya que en el caso que supere el cálculo de recursos proyectado para un determinado ejercicio presupuestario, le sea devuelto a los y las contribuyentes que cumplen cada día con la pesada carga tributaria de un sistema en el cual, según un relevamiento realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), hay 165 diferentes tributos de los cuales 41 son impuestos nacionales", señalaron en el proyecto de ley que ingresó en los últimos días al Congreso Nacional.