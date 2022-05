Martín Redrado: "Retomamos el diálogo con CFK"

"Sentí que la historia había reivindicado mi posición en la que habíamos tenido que defender la institución del Banco Central y poner en claro que las reservas no son ni del presidente del Banco Central ni del presidente de la República, sino que quién está ahí es un servidor público para administrar y dar respaldo a la moneda argentina", prosiguió.

Luego, contó cómo se dio el encuentro con Cristina Kirchner: "con esta visión de superar la grieta, un distinguido economista Javier Timerman me mandó un WhatsApp y se presentó y me pidió tomar un café. Charlamos y me dijo: sería bueno que la vicepresidenta escuchara tus ideas, y yo le dije que sí. A los dos días me citaron en el Senado de la Nación y tuvimos una conversación en vistas al futuro".

Respecto a esa reunión, reveló que Cristina Kirchner le preguntó "cuáles eran las ideas que yo tenía sobre la Argentina y después de eso quedó un diálogo abierto. Cada tanto hay una pregunta puntual sobre temas de inflación o del FMI pero tampoco podemos decir que hay un proceso de consulta".

"La economía no crece, rebota como pelota desinflada"

Finalmente, consultado sobre su opinión acerca de las críticas de la vicepresidenta a los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas, Martín Redrado recordó que escribió un libro titulado 'Argentina primero' "en el que hablo de dejar los egos y pensar en el país y después en las personas. Lamentablemente las políticas económicas han dado resultados muy pobres".

"Cuando hablamos de política antiinflacionaria,ni el programa con el Fondo Monetario Internacional sirvió como anclaje de expectativas, ni tampoco las políticas de controles de precios cuidados, de trabajar sobre las consecuencias, sino sobre las causas. El principal problema que tenemos es la inflación, el equipo económico no solo no le está dando respuestas a la vicepresidenta, sino que no nos está dando respuesta a los argentinos", resaltó.

Sobre el futuro de la economía argentina, el ex titular del Banco Central opinó que "obviamente es impredecible pero primero creo que se está creciendo a tasas del 6% en el primer cuatrimestre y eso se va a deshacer en el segundo. Todavía nos queda un rebote del año pasado. La economía argentina no está creciendo, rebota como una pelota desinflada".

"Lo que hay que analizar es si está creciendo el consumo, la inversión, el sector externo y las exportaciones. Si analizamos, el consumo viene rezagado y el salario real está cayendo, con lo cual, es difícil que tengamos un impulso de consumo cuando el salario corre por detrás de la inflación", cerró el economista.

