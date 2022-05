“Nosotros somos un gobierno de coalición, eso hay que entenderlo. Tenemos distintas miradas y distintas experiencias”, sostuvo en diálogo con AM750. Sin embargo, apuntó:

“Dicen que Cristina es una de las líderes mundiales más importantes, que tiene la experiencia que nadie tiene, una inteligencia que es extrema, que estudia todo el tiempo y es muy difícil -con ese nivel de rigurosidad de sus datos- poder revertirla, entonces, ya que es parte del Gobierno, ya que tenés al mejor cuadro político, dale bola porque la señora sabe“.

Por otra parte, la jefa del bloque Unidad Ciudadana se refirió al proyecto de una nueva moratoria previsional que presentó el interbloque Frente de Todos y reveló que que “por más que no les guste que tengamos buenas iniciativas” tienen que saber que “se trata de casi 800 mil personas que no se podrían jubilar si no hacemos una moratoria”.

“¿Va a dejar 800 mil personas a la deriva?”, se preguntó cuando fue consultada por la posición en contra que anticipó Alfredo Cornejo, titular del interbloque Juntos por el Cambio, argumentando los problemas de sustentabilidad que tiene el sistema previsional. “No es poner en problemas al sistema previsional, todo lo contrario. Y además tiene un costo fiscal del 0,02%. Al revés, esto tiene también un fin recaudatorio”, expresó la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Por último, se manifestó a favor del proyecto de ley de un grupo de diputados del Frente de Todos para crear el salario básico universal, o de la iniciativa de Máximo Kirchner pidiendo al Ejecutivo adelantar las cuotas del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y en ese sentido la senadora remarcó que “las familias están sobre endeudadas desde la época de (Mauricio) Macri” y “eso tiene que tener alguna solución por parte del Poder Ejecutivo”. “Hay que trabajar todos los días con mucha creatividad, con mucha responsabilidad”.