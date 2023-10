Dólar blue a $970: ¿Qué esperar de acá al 21 de noviembre?

Además, enfatizó que las grandes brechas entre el dólar paralelo, el MEP y el CCL tienden a disminuir con el tiempo y no suelen durar mucho, siendo distorsiones que se resuelven en unos pocos días. Además, enfatizó que las grandes brechas entre el dólar paralelo, el MEP y el CCL tienden a disminuir con el tiempo y no suelen durar mucho, siendo distorsiones que se resuelven en unos pocos días.

image.png

Por otro lado, el economista Federico Glustein opinó que la devolución del impuesto a las Ganancias no se dirigirá principalmente hacia el dólar billete, sino que la gente podría utilizar ese excedente para gastos como vacaciones o el pago de deudas. También señaló que podría haber una demanda leve en el mercado no oficial, y que el precio podría superar los $1.000, pero no anticipó una presión fuerte, ya que aquellos exentos del impuesto a las Ganancias parecen estar buscando alternativas en otros mercados, como el dólar MEP o opciones financieras más complejas.

Más allá de esto, un análisis de Anker destacó que no sería sorprendente que la corrección a la baja de los dólares financieros se prolongue debido a la disminución del riesgo de una crisis durante la transición hacia la segunda vuelta electoral, ya que los candidatos presidenciales tienen incentivos para moderar su discurso y captar votos de Juntos por el Cambio y Schiaretti.

¿Cuánto durará esta tendencia?

En cuanto a la duración de esta calma en los mercados, diferentes analistas tienen pronósticos diversos. Según Buteler, la tendencia bajista del dólar blue podría prolongarse durante unos 5 o 6 días más, pero anticipó que a medida que se acerquen las elecciones, unas dos semanas antes, la presión hacia la dolarización podría volver a aumentar.

Aunque no prevé un riesgo de una nueva corrida cambiaria, reconoció que el escenario es muy volátil y puede cambiar día a día. Aunque no prevé un riesgo de una nueva corrida cambiaria, reconoció que el escenario es muy volátil y puede cambiar día a día.

José Ignacio Bano considera que el dólar exportador ha traído algo de tranquilidad y que tanto los resultados electorales como la alianza entre Milei y Bullrich han moderado las expectativas de devaluación, lo que ha disminuido el interés en adquirir dólares a precios elevados.

No obstante, anticipó que la última semana antes de las elecciones podría ser más volátil en los mercados. No obstante, anticipó que la última semana antes de las elecciones podría ser más volátil en los mercados.

La economista Natalia Motyl, por su parte, prevé que los dólares financieros seguirán siendo estables debido a una mayor oferta de divisas por el dólar exportador y la activación del segundo tramo del swap con China, lo que mitigará las tensiones cambiarias. Sin embargo, anticipa que a medida que se acerquen las elecciones, habrá una mayor demanda de dólares por cobertura, lo que podría presionar al alza los dólares financieros, ya que se espera que, independientemente del resultado electoral, haya una devaluación.

Por lo tanto, pronostica que el dólar blue podría llegar a los $1.400 antes de las elecciones. Por lo tanto, pronostica que el dólar blue podría llegar a los $1.400 antes de las elecciones.

Los analistas de PPI plantean que no ven razones para que el dólar financiero prolongue su descenso por mucho más tiempo. Argumentan que las reservas netas son negativas y que un pago al FMI las reducirá aún más, lo que podría generar una mayor demanda de cobertura, especialmente antes del balotaje. Además, sugieren que, independientemente del resultado electoral, se debe considerar levantar las restricciones cambiarias y avanzar hacia un tipo de cambio único después de las elecciones, ya que no hay un régimen sostenible para acumular reservas manteniendo estas restricciones.

Más contenido en Urgente24

Israel confirmó el crimen de Shani Louk: La decapitó Hamas

Massa: "Los productores no le vendieron a YPF porque prefirieron exportar"

Fiat podría sumar una nueva pick up made in Córdoba

"Patricia Bullrich debería dejar la presidencia del PRO"