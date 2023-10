Dato: El campo 2024 aportará menos dólares de lo previsto

#2. "El área sembrada es la más baja desde el 2016 (5,4 millones de hectáreas. vs. 6,3 Mha. últimas 6 campañas) y se proyectan rindes inferiores ante la falta de humedad en los suelos y menos lluvias a las esperadas (20 qq/ha. vs. 30 qq/ha. de una campaña promedio). Respecto a este último punto, s erá elemental monitorear el escenario climático de las próximas semanas ante un fenómeno de El Niño que aún no se hizo presente en todo el país. En efecto, no sólo la BCBA realizó una reducción en la producción estimada de trigo de 300.000 toneladas, sino que la Bolsa de Comercio de Rosario mencionó que hasta la 2da. semana de octubre la mitad de los cultivos se encontraba en estado de “regular a malo”. Si bien las lluvias que se hicieron presentes la semana pasada aliviaron en parte el panorama, no se descartan pérdidas mayores de no existir nuevas precipitaciones en las semanas próximas. En un escenario donde tanto la cuestión climática como el ritmo de comercialización se normalizan, las exportaciones de trigo sólo alcanzarían los US$ 790 millones en el último trimestre del 2023, recuperándose frente a los US$ 420 millones de igual período de 2022 pero bien por debajo de los US$ 1.020 millones de 2021."