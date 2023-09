Dólar blue en $745, BCRA comprador e inflación "potencial"

Más allá de esto es importante destacar la dinámica mensual que ha tenido el dólar informal en 2023:

Enero subió $35 (un aumento del 10,1%)

subió (un aumento del 10,1%) Febrero tuvo una caída de $6 (una baja del -1,6%)

tuvo una caída de (una baja del -1,6%) Marzo aumentó $20 (un 5,3% de aumento)

aumentó (un 5,3% de aumento) Abril subió $74 (un incremento del 18,73%)

subió (un incremento del 18,73%) Mayo se incrementó en $21 (un aumento del 4,5%)

se incrementó en (un aumento del 4,5%) Junio subió $4 (un aumento del 0,8%)

subió (un aumento del 0,8%) julio se incrementó en $53 (un aumento del 11,3%)

La temporada de compras del BCRA

Lo destacaban desde Portfolio Personal Inversiones (PPI): Después de haber adquirido 1 millón de dólares el miércoles, el Banco Central registró un resultado similar el jueves y viernes (22/9). De esta manera, el BCRA mantuvo su racha positiva durante 29 jornadas consecutivas, siendo esta la más prolongada en la administración Fernández, con una acumulación de US$ 1.639 millones, de los cuales US$ 515 millones fueron adquiridos desde el inicio de septiembre. Es importante destacar que el ritmo de adquisiciones se desaceleró considerablemente en comparación con el promedio de US$ 57 millones diarios de los 2 días anteriores. En relación a este hecho, la liquidación de cereales y oleaginosas disminuyó significativamente el miércoles, pasando de un promedio de US$ 89 millones en las cinco jornadas previas a US$46 millones.

A pesar de esta desaceleración, seguimos observando un retraso en la comercialización y liquidación de soja bajo el Programa de Incremento Exportador (PIE). Según la Bolsa de Comercio de Rosario, se han comercializado 3,46 millones de toneladas de oleaginosa, equivalente a US$ 1.683 millones, pero la liquidación de cereales y oleaginosas, que incluye otros cultivos además de la soja, totalizó US$ 859 millones de dólares entre el 05/09 y el 20/09. Por lo tanto, anticipamos que la liquidación volverá a aumentar próximamente. Sin embargo, la escasa compra del BCRA ayer podría indicar que la liquidación se mantuvo en niveles bajos, que se destinaron más dólares al mercado privado o una combinación de ambos escenarios.

A seis jornadas de que concluya el PIE, el "veranito" que había propiciado el programa comienza a mostrar ciertas debilidades. La intervención neta del BCRA en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y en el Mercado Electrónico de Pagos (MEP) fue la más negativa desde el 11/08 (viernes previo a las Primarias) y resultó en una salida de divisas por segundo día consecutivo. Considerando que la intervención en MEP fue de 43 millones de dólares el martes (impactando a t+2 en las reservas debido a la liquidación de bonos), el drenaje entre ambos mercados ascendió a 42 millones de dólares. A pesar de esto, el BCRA mantiene un flujo neto positivo de 107 millones de dólares desde el inicio del dólar "soja". Si bien, hasta el momento, el programa ha cumplido su objetivo de proporcionar divisas para controlar los flujos financieros de dólares, evitando temporalmente una caída en las reservas, las últimas jornadas anticipan lo que ocurrirá una vez que termine el PIE.

image.png

Se espera que la intervención del BCRA en MEP/CCL aumente durante las jornadas que van desde el 30/09 al 22/10, ya que coincidirán la dolarización de carteras y la retirada masiva de la oferta agrícola en el CCL. Por otro lado, en el MULC, anticipamos que la oferta prácticamente desaparecerá tras la finalización del programa soja, ya que el sector agrícola entrará en su período de liquidación reducida. Este declive se verá agravado por la sequía, el adelanto en la liquidación de los sucesivos PIE y la expectativa de una devaluación abrupta en noviembre/diciembre.

image.png

Inflación en potencial ¿Dato o relato?

Este viernes también se dio a conocer el dato de la inflación semanal (índice Rubinstein) donde lo más destacable fue que dentro de la sorprendente cifra del 2% todo el anuncio fue dado en potencial utilizando por demás la palabra “habría”

Se atenúan las subas de precios

De acuerdo al relevamiento semanal que realiza esta Secretaría, en la semana que va del 11/9/2023 al 17/9/2023, los precios a nivel consumidor habrían subido un 2,0%. pic.twitter.com/Wo98GS2rKN — Secretaría de Política Económica (@Politicaecon_ar) September 22, 2023

Según los dos porcentajes difundidos hasta el momento por la secretaria de Rubinstein –que decidió empezar a difundir este índice propio de evolución de los precios al consumidor después de que el Indec informara una inflación del 12,4% para agosto- se aprecia un descenso de apenas 0,1% intersemanal.

En tanto, en la semana que va del 11 de septiembre al 17 de septiembre –la última que se midió- los precios "habrían subido un 2%".

Esto representa un descenso evidente con respecto al incremento del 4,8% en los siete días posteriores a la devaluación del pasado 14 de agosto, después de las PASO.

"Aun cuando estos valores que rondan el 2% son muy elevados, es importante notar la fuerte baja respecto a los valores semanales de agosto", dijo Rubinstein al citar el informe publicado por la Secretaría en su cuenta de Twitter.

image.png

