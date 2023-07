Dólar a $60: Fuerte chicana a CFK y, ¿corralito de Macri?

"Macri se podría haber ido con un 2001. Para mí, el bienestar del pueblo es más importante que lo cómodo que vos asumís un gobierno. Seguramente, si Alberto asumía con el dólar en $100, era Néstor en 2003 con mayoría en las Cámaras y hubiese puesto retenciones... Hubiese hecho lo que quería. Pero yo hubiese preferido que Néstor asumiera en el 2000, no en el 2003. Hubiese querido evitar el estallido, los 20 puntos de pobreza, los muertos en la Plaza. Estas cosas sabés cómo empiezan y no cómo terminan.

Pregúntenle a Lacunza, que lo ha dicho públicamente. Macri estaba evaluando poner un corralito. El dólar se iba a ir a $100 y el pan iba a salir un salario mínimo. ¿Vos creés que eso termina bien? Pregúntenle a Lacunza, que lo ha dicho públicamente. Macri estaba evaluando poner un corralito. El dólar se iba a ir a $100 y el pan iba a salir un salario mínimo. ¿Vos creés que eso termina bien?

La opción era hacer un estallido, incautar depósitos, meter a la gente en el hambre, reprimir en la Plaza de Mayo con Patricia Bullrich de ministra".

En ese marco, cerró: "Mi evaluación fue que con el dólar a 60 mangos y US$15.000 millones podías asumir tranquilamente y hacer las cosas mejor. De hecho, cuando Alberto asumió, la cosa empezó a mejorar. Después vino la pandemia, obviamente, pero la inflación había empezado a bajar, la economía empezó a crecer, metió una suma fija. No era la mejor de las situaciones pero tenías espacios".

Recordemos que CFK dijo en C5N que a ella le pareció "un error" haber dicho que el dólar de $63 estaba bien. “Se lo dije en ese momento a Alberto, porque yo fui ocho años presidenta y te invito a que busques algún archivo donde hablo del precio del dólar. Me parece que no se trata de si ayudaba o no, pero, bueno, en fin, no vamos a ahondar sobre el pasado, no vale la pena”.

“El Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña del Frente de Todos y perdimos puntos y diputados. Primero la desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente en el Instituto Patria y después comenzaron a tallar otras voces”, dijo en relación al asesoramiento técnico que recibía de Álvarez Agis en ese entonces.

A su vez, el director de la consultora PxQ evaluó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, en medio de "una sequía que le quitó al BCRA US$20.000 millones" y se mostró indignado por las exigencias de los técnicos del FMI de devaluar 30% en ese contexto porque esa "visión que tienen es hiperinflacionaria":

“La receta del FONDO nos puede llevar a una HÍPERINFLACIÓN” | Emmanuel Alvarez Agis en #CómoLaVes

