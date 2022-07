Citi dice que por recesión, el petróleo caería a US$ 65

El precio de los futuros del petróleo categoría Brent (el de Europa / Mar del Norte) se desplomó 9,5% en la sesión del martes 05/07 hasta los US$ 103 por barril, después de haber terminado la sesión del lunes en US$ 113,8. Se trata de la mayor caída diaria para el Brent desde el 09/03, cuando se hundió 12,9%. El máximo anual fue US$ 127,98 el 08/03: buena introducción al trabajo del Citi. Algo más: el crudo de referencia en Europa se mantiene aún por encima de los US$ 100 pero no estaba en un nivel tan bajo desde el 10/05, cuando se ubicó en US$ 101,6. De todos modos, en 2022 el Brent se revaloriza aún 32%.