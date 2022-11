CFK errática: ¿No era que quería a los salarios?

Pero eso no es, ni de lejos, lo más importante, la inconsistencia más fuerte estuvo en tema del pago de ganancias. Asegura que los empleados no pueden escapar del pago de este impuesto mientras, según ella misma, las grandes empresas pueden dibujar balances y no pagar lo que les corresponde. De esta forma está reconociendo como algo que quiere mucho, los salarios, pierden groseramente frente a una medida que no funciona, dado que la pagan los que menos tienen (o los que menos deben), pero que no se piensa eliminar, ya que es una buena fuente de recaudación para el Estado. Precisamente decía: