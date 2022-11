Flojita: CFK fuera de época y preocupada por Javier Milei

Mientras TN y LN+ la saban del aire para dar paso a comentarios de periodistas y otras noticias, la dirigente peronista intentaba seguir el hilo de lo que decía mientras de fondo se escuchaban todavía silbidos contra Caló y griterío por los "muchachos" que estaban discutiendo, al punto tal que en otro momento CFK tuvo que pedir que le prestaran atención y la dejaran hablar un segundo.

Ella había dijo:

Lo veo acá a Antonio. Antonio Caló. Gracias por estar acá. Gracias. (fuertes silbidos) ¡No, muchachos, no! Muchachos, tenemos que estar todos juntos. Esperen que quiero contarles algo. No. Déjenme decirles algo Lo veo acá a Antonio. Antonio Caló. Gracias por estar acá. Gracias. (fuertes silbidos) ¡No, muchachos, no! Muchachos, tenemos que estar todos juntos. Esperen que quiero contarles algo. No. Déjenme decirles algo

https://twitter.com/U24noticias/status/1588644432714223616 A quién se le ocurre agradecer a un opositor en el acto organizado por el oficialismo. CFK en la UOM muy gagá hablando además de 2015, los medios, la justicia. El cierre de ojos de Antonio Caló y CFK mirando a Abel Furlán para que los calme es impagable. pic.twitter.com/hetp16tDaW — Urgente24.com (@U24noticias) November 4, 2022

"Cuando uno habla de economía, tiene que hablar con número; no con slogans. Siempre escuchamos que los comunicadores dicen que 'el gobierno de Néstor fue muy bueno, el primero de Cristina también, pero el segundo...'. ¡En el segundo, ustedes participaban con el salario en más del 50% del PBI!", arengó a los militantes de la UOM que se acercaron al microestadio de Pilar, un lugar cerrado y muy pequeño.

"Significa que veníamos de una caída monumental después del colapso de la convertibilidad. Es increíble escuchar hoy a alguien que se presenta como lo nuevo de la política decir que el mejor gobierno la Argentina es el de la convertibilidad, la década a los 90's, y que el mejor ministro fue el de la convertibilidad. La verdad es que cuando uno comienza a analizar con números lo que se dice, realmente tenemos un problema de desinformación muy grande", disparó contra Milei.

