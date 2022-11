¿Transespecies o trastornados?: Sentimiento animal

Una usuaria de Tik Tok llamada Lilith, que se hace apodar como “Cebri”, denunció haber sufrido discriminación en un refugio de animales al no considerarla como uno más, ya que ella se considera transespecie, es decir, una cebra atrapada en cuerpo de ser humano. "Hola me llamo cebri y soy un animal transespecie. La sociedad especista no me ve como la cebra que soy. Si estás viendo aquí a un ser humano, tienes un gran problema".