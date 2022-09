Palpitando la cita mundialista de noviembre, Kylian Mbappé ofreció una entrevista al medio TNT Sports Brasil, donde se refirió a las Eliminatorias Sudamericanas y, principalmente, al nivel de juego de argentinos y brasileños.

Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan, lanzó Mbappé Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan, lanzó Mbappé

"Creo que Brasil también es un buen equipo. Hay varios equipos europeos también... pero la ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos el de Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos", agregó el atacante francés.

Emiliano Dibu Martínez -arquero de la Scaloneta- recogió el guante y respondió a las palabras de Donatello.

"Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica", lanzó desafiantemente el guardameta.

En Rusia 2018, el joven del PSG destrozó a la Argentina con un doblete y una impecable performance en cancha, en el partido correspondiente a los octavos de final de la competición. En la Copa del Mundo que se avecina, la Scaloneta y les Blues pueden cruzarse otra vez en esa instancia del cuadro si uno finaliza primero en su grupo y el otro segundo. Los albicelestes integran el grupo C. Los franceses, el D.

image.png

Quién es Inés Rau, la supuesta novia trans de Kylian Mbappé

Como relatábamos anteriormente, el deportista estrella de 23 años, Kylian Mbappé, finalizó su relación con Emma Smet hace un tiempo. Ahora, según medios internacionales, estaría saliendo con Inés Rau, quien fue la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de Playboy en el 2017.

En 2018; Rau publicó su propia biografía llamada "Mujer", donde detalla su transformación de hombre a mujer, además de miles de prejuicios y retos que ha tenido que superar en el camino.

La modelo se sometió a una cirugía de reasignación de género a sus 16 años.

Según las primeras versiones, Kiki se había cruzado a la 'top model' en el Festival de Cannes -ciudad turística de Francia-, celebrado en mayo pasado. En aquel momento, el jugador aún estaba en pareja con la actriz Emma Smet, pero había asistido en solitario al megaevento, conforme a la información que deslizó el sitio Notife.

Así lo confirmó el medio italiano Corriere Dello Sports, quien aseguró que la pareja ya no se oculta de los paparazzis. En este contexto; Mbappé habría conocido a la modelo y activista trans, quien comenzó a hacerse famosa en 2017 y, tiempo después, se convirtió en una de las caras de Playboy y de marcas mundiales como Loreal.

Ciertamente, Inés Rau y Kylian Mbappé fueron captados en una foto donde se los ve felices y arriba de un yate, disfrutando del sol y en trajes de baño. Se especula que el hombre del Paris Saint-Germain lleva varios meses saliendo con Rau.

https://twitter.com/LosDeicias1972/status/1564744543257378816 Kylian Mbappe, fue visto en un yate con la transgénero Ines Rau, una modelo francesa que se sometió a una operación de "cambio de sexo" a los 16 años.



Y un poco más tarde salió a la luz que lleva saliendo con ella/él desde hace unos meses.



Prensa rusa pic.twitter.com/aoqQ3UBJ3f — LaInjerenciaDeLosDeicidas (@LosDeicias1972) August 30, 2022

