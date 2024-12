Caso UnitedHealthcare: El asesinato de Brian Thompson y la seguridad corporativa

Kucera dijo que no era inusual que Thompson, un funcionario de nivel inferior al de Witty, careciera de un equipo de seguridad, y agregó que muchos ejecutivos "caminan por Nueva York sin protección".

“¿Podría pasarnos esto a nosotros? ¿Qué estamos haciendo hoy y no lo estamos haciendo? Estas son las preguntas que los directores de seguridad están planteando a los directivos”, dijo Dave Komendat, ex ejecutivo de seguridad de Boeing y fundador de la consultora DSKomendat Risk Management Services.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, es uno de los mayores destinatarios de los gastos de seguridad, ya que el grupo de redes sociales destinó más de US$ 9 millones a su seguridad personal el año pasado. También proporcionó una asignación de US$ 14 millones para costos de seguridad adicionales "relacionados con la seguridad personal del Sr. Zuckerberg y su familia". La empresa dijo que este gasto fue en respuesta a "amenazas específicas".

Brian Stephens, ex jefe de seguridad del Bank of America hoy en la consultora Teneo, agregó que el atentado fue "una llamada de atención muy difícil... muchos líderes de seguridad en estas organizaciones están recibiendo atención sobre cosas de las que venían hablando durante un tiempo".

La seguridad personal es adoptada como predeterminada por ejecutivos en “negocios controvertidos”, como las redes sociales, o con un perfil público importante “como Jamie Dimon de JPMorgan Chase”, dijo.

Agregó: “Un evento como este seguramente hará que las empresas reconsideren lo que hacen para proteger a sus ejecutivos”.

BlackRock triplicó el gasto en seguridad para el hogar de Larry Fink hasta casi US$ 600.000, después de que el director ejecutivo de la mayor gestora de activos del mundo se convirtiera en el objetivo de los activistas "anti-woke". También se gastaron US$ 217.000 en sus guardaespaldas.

Pero ningún incidente reciente ha atraído tanta atención como el asesinato de un ejecutivo en Manhattan. Towse dijo que las empresas ahora se preguntarán: "¿Qué procedimientos de seguridad tenemos implementados para mitigar esta amenaza?".

Los grupos farmacéuticos Pfizer y Moderna aumentaron su gasto en seguridad tras la pandemia y sus altos ejecutivos están acompañados por guardaespaldas en todos los eventos públicos, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El año pasado, Pfizer gastó casi US$ 800.000 en servicios de seguridad para el director ejecutivo Albert Bourla.

Moderna autorizó la prestación de servicios de seguridad personal y domiciliaria a ciertos ejecutivos en 2020. En una presentación, afirmó que la decisión se había tomado “en respuesta al mayor perfil de nuestra empresa y nuestros ejecutivos a medida que buscábamos desarrollar una vacuna contra el Covid-19”.

Su última presentación regulatoria reveló US$ 1,1 millón en gastos de seguridad para el director ejecutivo Stéphane Bancel, pero ninguno para sus otros ejecutivos.

Las protestas contra eventos globales controversiales, como la guerra en Gaza, han tenido como objetivo a las empresas, otro factor que ayudó a impulsar una mayor demanda de seguridad, según Jason Towse, jefe de servicios comerciales del grupo de seguridad británico Mitie.

“A raíz de los incidentes en Israel, estamos prestando servicios a altos ejecutivos del Reino Unido que son de esas zonas”, afirmó.

Un ejecutivo del sector de defensa, que también ha sido objeto de críticas durante la guerra de Gaza, dijo que se había mudado de casa porque su dirección estaba comprometida. El ejecutivo agregó que quería que la empresa obtuviera un perfil público más alto, pero eso no fue posible debido a los riesgos que corría él.

