Bitcoin en US$ 67.000 y el resurgimiento de las criptos

Este lunes 4 de marzo, pasada la apertura de Wall Street, Bitcoin (BTC) superó los US$ 67.000, llegando precisamente a los US$ 67.500, y quedándose a solo US$ 1.500 de su máximo histórico de US$ 69.000. La criptomoneda, tras tocar hoy los US$ 67.500, retrocedió fuerte hasta, por ahora, los US$ 66.600.