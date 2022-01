A medida que avanza la ola de calor, el dólar blue se recalienta y, salvo ciertas bajas, poco a poco comienza a despegarse de los $200 para ir hacia los $220/$230 que prevé el mercado en el corto plazo. Este jueves 13 de enero cotiza a $209 para venta.

Urgente24 ya advirtió que las reservas internacionales no son suficientes para cubrir la Base Monetaria, y mucho menos, los títulos emitidos.

El Banco Central comunicó el lunes 10 de enero que sus reservas internacionales rondan los 39,171 dólares. Este es el activo que conforma al Banco Central, además de otros componentes, y no sólo no son suficientes para cubrir la base monetaria, sino que incluso el escenario es peor con lo que respecta al pasivo que tiene la institución en letras y pases. Tomando el tipo de cambio oficial de venta del día de hoy del Banco de la Nación Argentina, el cual es $108,5 por cada dólar, se necesitarían de 39,800 millones de dólares de las reservas para poder cubrir tales obligaciones, y si se le suman toda la base monetaria, se necesitarían de más de 68,000 millones de dólares para hacer frente a semejante corrida bancaria. Pero, como el BCRA y el gobierno no permiten la libre compra y venta de dólares, esos pesos se irían al mercado paralelo, haciendo volar el dólar blue, mientras que otros optarían por desprenderse de sus pesos a una velocidad muy alta, y tal incremento de la velocidad de rotación de los pesos en la economía debido al consumo acabaría generando una hiperinflación. El reloj suena a lejos, pero la política argentina parece no entender las consecuencias de sus actos, y el tiempo se acaba.