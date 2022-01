Morgan Stanley a FT: "BCRA tiene US$ 400 M de reservas"

No pasa nada

"La propuesta de Guzmán presentada a los gobernadores apuntaría a un presupuesto equilibrado para 2027, resistiendo los llamados del FMI de recortes más rápidos e punto de desacuerdo con el fondo había estado en el llamado “camino fiscal”: hasta qué punto y con qué rapidez recortar el gasto para equilibrar el presupuesto. No n el gasto y los subsidios. También propuso seguir utilizando la impresión de dinero del banco central para financiar el déficit durante al menos 5 años más, lo que impulsará la inflación.

Guzmán dijo que el principalproporcionó detalles sobre cómo se equilibraría el presupuesto para 2027.

La presentación “confirma la reticencia de las autoridades argentinas sobre la necesidad de recortar el gasto para reducir el déficit”, dijo Fernando Sedano, economista de Morgan Stanley, al tiempo que ilustró la “gran brecha” que debe cerrarse para “lograr los objetivos”.

Si bien las conversaciones continúan con el FMI, el gobierno también debe encontrar una manera de convencer a un nuevo Congreso dividido de que apruebe su plan para reestructurar unos $ 40 mil millones adeudados al prestamista internacional, como parte de un rescate récord de US$ 57 mil millones en 2018.

Incluso lograr que políticos influyentes de la oposición se presenten para discutir el tema ha sido difícil. Tres gobernadores provinciales y el alcalde de Buenos Aires rechazaron la invitación del gobierno la semana pasada para hablar sobre el refinanciamiento de la deuda, acusando al presidente Alberto Fernández de convocar la reunión como una oportunidad para tomarse una foto con su ministro de Hacienda.

Argentina debe pagar al FMI US$ 2.800 millones a finales de marzo, y los analistas no ven otra opción que asegurar un nuevo acuerdo con el prestamista porque el gobierno carece de las reservas internacionales para realizar el pago. Las reservas netas de divisas han caído por debajo de los US$ 6.900 millones, según Morgan Stanley, de los cuales sólo US$ 400 millones son líquidos.

La mayoría de los economistas están de acuerdo en que caer en mora con el fondo sería desastroso. Cortaría el crédito que Argentina recibe de otros prestamistas multilaterales y asestaría un duro golpe a la reputación del FMI como acreedor responsable.

Dado que los inversionistas privados ya evitan a Argentina después de que incumplió brevemente en 2020, cualquier confrontación también dejaría al país, miembro del G20 y gran exportador de granos, y que ha sido rescatado 21 veces en 6 décadas, un paria financiero internacional.

Guzmán, quien siempre ha argumentado que el acuerdo financió la fuga de capitales y rescató a los acreedores privados, atacó nuevamente al FMI el miércoles, alegando que el fondo estaba más enfocado en restaurar la confianza de los inversores que en arreglar la economía real.

“Claro que estamos trabajando para que haya más confianza en el mercado, pero lo primero y más importante es mejorar la situación de la economía real”, dijo.

Los bonos del gobierno con vencimiento en 2041 cayeron a poco menos de 33 centavos por dólar en su peor caída de una semana desde septiembre después de que la presentación de Guzmán sugiriera que un acuerdo para marzo no era inminente. Un día después, el banco central elevó la tasa de interés de referencia por primera vez en un año en dos puntos porcentuales al 40 por ciento, lo que se interpretó ampliamente como un gesto hacia el fondo.

Incluso si la Administración Fernández puede solucionar los problemas con el FMI, cualquier acuerdo debe ser ratificado por el Congreso, donde la oposición obtuvo grandes ganancias en las elecciones del año pasado.

Encontrar el consenso ha sido complejo, sobre todo porque los peronistas han atacado repetidamente a la oposición por firmar el acuerdo original con el FMI , y el bloque es reacio a compartir los costos políticos de renegociarlo.

En una muestra de las divisiones entre el gobierno y el Congreso, los legisladores de la cámara baja rechazaron el Presupuesto del gobierno para 2022 en diciembre por no presentar objetivos realistas de crecimiento e inflación, luego de un debate de 19 horas.

El gobierno de Fernández también debe lidiar con la línea dura dentro de sus propias filas que se resisten a los recortes propuestos en el gasto y los subsidios gubernamentales. Creen que el acuerdo original con el FMI violó las reglas del fondo (el FMI lo niega) y que el prestamista debería otorgar a Argentina un trato favorable en cualquier nuevo acuerdo. El gobierno de Fernández también debe lidiar con la línea dura dentro de sus propias filas que se resisten a los recortes propuestos en el gasto y los subsidios gubernamentales. Creen que el acuerdo original con el FMI violó las reglas del fondo (el FMI lo niega) y que el prestamista debería otorgar a Argentina un trato favorable en cualquier nuevo acuerdo.

Los economistas ven que se acerca el momento de ajustar cuentas. Para Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs, ahora hay “una probabilidad significativa” de que Argentina entre en mora con el fondo.

Las tensiones persistentes dentro de la administración de Fernández sobre la postura fiscal adecuada sugieren un "alcance muy limitado" para un ajuste fiscal estructural y reformas que formen la base de un programa creíble del FMI, agregó Ramos.

“El ministro [de Finanzas] no sabe lo que quiere, ¿cuáles son sus objetivos?” dijo Carlos Melconian, ex titular del Banco de Argentina. Con “tantas coaliciones” en el Congreso, agregó, la posibilidad de un frente único y un plan creíble dentro de los próximos dos meses se ha secado.

La presentación del gobierno el miércoles 05/01 reflejó más “las limitaciones impuestas por su propio frente interno, que las impuestas por las autoridades del organismo internacional”, escribió el columnista y profesor Carlos Pagni en el diario La Nación.

A pesar de que el gobierno y el FMI quieren llegar a un acuerdo, todavía hay “desacuerdos significativos en términos de proyecciones económicas”, según Daniel Kerner, de Eurasia Group, una consultora de riesgo político. Los funcionarios del FMI habían pedido en diciembre una política monetaria "apropiada", con compromisos para recortar el gasto, reducir el déficit y reducir la inflación, que supera el 50 por ciento anual.

El economista radicado en Buenos Aires, Fernando Marull, señaló pequeñas señales de progreso en diciembre. Argentina pagó US$ 1.900 millones al FMI el 21 de diciembre, además de los pagos del año pasado. “Sería muy costoso para el gobierno, haber cumplido con esos pagos, si su decisión fuera a incumplir”, dijo.

A medida que se agria el ánimo entre los peronistas y la oposición, la economía sufre. A medida que se agria el ánimo entre los peronistas y la oposición, la economía sufre.

El balance del Banco Central se ha deteriorado notablemente. Las reservas netas han caído por debajo de los US$ 7.000 millones y más de US$ 1.000 millones han abandonado el sistema bancario privado solo en los últimos dos meses, según muestran datos oficiales y de mercado.

Al menos el 70% del déficit de 2021 se financió con la emisión de dinero, según estimaciones, que el FMI exige al país reducir. “El gobierno se está quedando sin tiempo y sin reservas”, dijo Ignacio Labaqui, analista senior de Medley Global Advisor en Buenos Aires."