BCE y su nueva solicitud para vigilar clientes rusos

incluso en lo que respecta a las transacciones y las relaciones con los clientes, pero no ha emitido ninguna directriz más allá de las normas de la UE, dijo un portavoz del BCE.

Los supervisores informaron a los bancos afectados entre finales de febrero y principios de marzo y les dieron una semana para cumplir, dijeron dos de las fuentes, añadiendo que está prevista una auditoría de las respuestas. No está claro cuándo se llevará a cabo.

En un primer momento las medidas iban enfocadas a los de nacionalidad rusa, fueran residentes o no residentes, y posteriormente se amplió a bielorrusos En un primer momento las medidas iban enfocadas a los de nacionalidad rusa, fueran residentes o no residentes, y posteriormente se amplió a bielorrusos

dijo una de las fuentes.

La mayoría de los rusos que viven en la UE residen en Alemania, donde según Eurostat hay más de 230.000, seguida de España, con más de 81.000. Otros lugares populares son Francia, Italia, Letonia, República Checa, Austria y Finlandia.

Riesgos existentes

En un caso, un banco español ha puesto bajo vigilancia a unos 8.000 clientes rusos que no están en la lista de sanciones de la UE y residen en España. Se han suspendido todos los nuevos préstamos a rusos que no tienen residencia en España y al menos un banco no permitirá que los rusos no residentes abran nuevas cuentas, añadieron.

Aunque los bancos afectados no tienen que detener las transferencias, las tres primeras fuentes dijeron que deben hacer comprobaciones adicionales para establecer el origen del dinero, su destino y su finalidad.

Los supervisores también han dicho a los bancos que deben tener más cuidado con las solicitudes de préstamos de rusos o bielorrusos.

-------------

Otras notas en Urgente24:

Alberto Fernández logra la inflación más alta de la región

126% después (Día 829), Alberto Fernández es el Rey del Meme

Chicana de Javier Milei a R. Larreta por su Dirección de Resiliencia

Un asteroide cayó a la Tierra horas después de ser detectado

Exclusivo: Plan Semanal Hipocalórico - Día 2