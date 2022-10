Batacazo de Jair Bolsonaro: Los mercados de Brasil al alza

Contra todo pronóstico, Jair Bolsonaro hizo una elección que no estaba en las encuestadoras previas y Luiz Inácio Lula da Silva deberá revisar su estrategia para la 2da. vuelta. Porque la noticia es que hay balotaje y que el margen entre uno y otro es de 3 puntos porcentuales. El voto oculto no fue detectado por los encuestadores tradicionales. Esto no quiere decir que Lula da Silva no pueda ganar en el balotaje, pero sí que el comicio es mucho más parejo de lo que parecía previamente. Al menos Bolsonaro parece tener más que el 36% o 37% que le vaticinaban los números previos.