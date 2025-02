Anticipando un choque judicial Kip Protocol vs. Javier Milei

En ese marco, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto.

Finalmente, en el día de ayer, el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación.

En virtud de los hechos, el Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente.

Por otro lado, el Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación.

Toda la información recabada en la investigación será entregada a la Justicia para que determine si alguna de las empresas o personas vinculadas con el proyecto de KIP Protocol cometieron un delito.

El Presidente Milei, que ha demostrado con hechos su vocación por la verdad, está comprometido con el debido esclarecimiento de este hecho hasta las últimas consecuencias.

Respuesta de KIP Protocol

(La siguiente Declaración fue redactada con la ayuda de un asesor legal):

El 16 de febrero de 2025, la Oficina de la Presidencia de la República Argentina emitió una declaración (la “Declaración”) en relación con el Proyecto “Viva La Libertad” (el “Proyecto”).

La Declaración contiene varias inexactitudes fácticas importantes que deseamos corregir para garantizar que los hechos se reflejen adecuadamente en el registro público.

Inexactitud fáctica N.° 1:

"La Oficina del Presidente informa que el pasado 19 de octubre el Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina utilizando tecnología blockchain.

De ese encuentro, que fue debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novellli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni."

Respuesta:

El director ejecutivo de KIP Protocol, Julian Peh, se reunió con el presidente Milei el 19 de octubre de 2024 en Argentina en el marco de la feria comercial inaugural Tech Forum Argentina (“Tech Forum”).

KIP Protocol fue patrocinador oficial de Tech Forum y el Sr. Peh fue presentado al presidente Milei por el Sr. Mauricio Novelli, el organizador de Tech Forum. En ningún momento el Sr. Novelli formó parte de KIP Protocol; tampoco el Sr. Peh presentó al presidente Milei a Novelli como parte de KIP Protocol.

El Sr. Peh habló con el Presidente Milei, a través de un traductor, durante unos 30 minutos. Hablaron sobre IA, tecnología en general y el deseo de KIP Protocol de hacer más negocios e invertir en Argentina. El Presidente Milei habló de su visión para Argentina, sus filosofías económicas y cómo recibía con agrado la inversión extranjera en Argentina, especialmente de las empresas de IA.

Esta fue la primera reunión del Sr. Peh con el Presidente Milei. No hubo discusión ni mención de ninguna iniciativa específica, incluido el proyecto ("Viva la Libertad") y el lanzamiento de tokens.

KIP Protocol no se dedica a ayudar a las organizaciones a lanzar tokens. Somos una empresa de soluciones técnicas de IA enfocada en implementar infraestructura de IA, es en lo que se centra nuestro negocio y sería inusual presentar otra cosa.

Inexactitud fáctica N° 2:

"En ese marco, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto. El Sr. Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto."

Respuesta:

KIP Protocol no tenía conocimiento de esta reunión del 30 de enero de 2025 ni había participado en ella. KIP Protocol ciertamente no contaba con ningún representante presente en esta reunión.

La reunión del 19 de octubre de 2024 fue la única ocasión en la que el Sr. Peh o algún empleado de KIP Protocol se reunió con el Presidente Milei. El Sr. Peh o cualquier otro empleado de KIP Protocol tampoco han permanecido en contacto con el Presidente Milei.

KIP no había tenido relaciones comerciales con Hayden Mark Davis (“Davis”) antes de esto. En ningún momento el Sr. Peh o cualquier otro empleado de KIP Protocol hizo ninguna declaración sobre que Davis fuera socio de KIP o cualquier otra declaración sobre Davis. En ningún momento Davis fue empleado o representante de KIP Protocol.

Inexactitud factual #3:

"Finalmente, en el día de ayer (viernes 14/02), el Presidente compartió una publicación en sus cuentas personales comunicando el lanzamiento del proyecto de KIP Protocol, al igual que lo hace cotidianamente con muchos emprendedores que quieren lanzar un proyecto en Argentina para crear empleo y conseguir inversiones. No habiendo sido parte en ninguna instancia del desarrollo de la criptomoneda, luego de las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo y para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación."

Respuesta:

Tal como se indicó anteriormente, la única vez que el Sr. Peh o cualquier otro representante del Protocolo KIP se reunió con el Presidente Milei fue el 19 de octubre de 2024. No se mencionó ni se discutió el Proyecto en esa reunión. El Protocolo KIP no formó parte de ninguna reunión con el Presidente Milei el 30 de enero de 2025.

El Sr. Novelli informó al Sr. Peh el 13 de febrero de 2025 o alrededor de esa fecha sobre el lanzamiento de un proyecto de token que eventualmente se convertiría en el Proyecto.

Se le informó al Sr. Peh que Hayden/Kelsier Ventures lideraría el Proyecto y que lanzarían el token y que el Protocolo KIP desempeñaría un papel después de que se hubiera lanzado el token.

También se acordó que el Protocolo KIP actuaría solo siguiendo instrucciones directas de Kelsier.

KIP no inició el proyecto, no gestionó ni dirigió el proceso de lanzamiento del token, y no recibió ningún token antes o después del lanzamiento, y no se benefició del lanzamiento del token.

Kelsier ni siquiera informó a KIP cuando se lanzó el token $Libra.

Por lo tanto, es incorrecto describirlo como un "proyecto del Protocolo KIP".

