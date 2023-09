estacion de servicio.png La Cámara de Combustible afirma que las petroleras tienen cupos para las estaciones de servicio que no son suficientes para satisfacer la demanda.

Reunión de Royón

La secretaria de Energía, Flavia Royón, se reunió la semana pasada con las compañías refinadoras para analizar la situación y buscar soluciones, pero desde entonces no hubo novedades. Al respecto, Castellano opinó: “No sabemos exactamente qué se habló ni qué panorama hay, pero seguramente si nos guiamos por la experiencia de situaciones parecidas anteriores, yo diría que hasta el primero de noviembre, que va a terminar el congelamiento de precios, es posible que el abastecimiento esté ajustado”.

Sobre el abastecimiento en el interior del país, el secretario de la Cámara de Combustible explicó: “Esto tiene distinta intensidad según la zona del país de que se trate. Por ejemplo, en la zona norte, sobre todo en el noroeste del país, como en la provincia de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, es bastante grave. Hay estaciones de servicio que pasan bastante tiempo sin poder vender. Y en otras zonas no es tan grave, pero existe de todas maneras”.

Las 'bandera blanca', más complicadas

En cuanto a la situación de las estaciones de servicio de bandera blanca, Castellano subrayó que la situación es más crítica: “Esas estaciones de servicio tienen una situación realmente crítica, porque son estaciones de servicio que no tienen contrato con ninguna compañía, por lo tanto, le compran a cualquier compañía petrolera, siempre y cuando la compañía quiera venderle, si no, no tiene obligación de hacerlo. En casos como estos, donde hay escasez de producto, nadie les vende a las estaciones de servicio de bandera blanca, excepto a algunos distribuidores mayoristas. Pero en este momento se dio una situación totalmente atípica, que es que desde que se congelaron los precios de los combustibles en los surtidores, no ocurrió lo mismo con los combustibles que se venden en el segmento mayorista, los cuales actualmente, en vez de estar más baratos que los minoristas, están más caros. Entonces los mayoristas se están pagando un 15% más caro el combustible de lo que lo pagan las estaciones de servicio”.

Pero, a pesar de los faltantes, Castellano opinó que “combustibles no van a faltar. Seguramente los consumidores no van a dejar de cargar combustibles. Una estación de servicio que se ha quedado sin combustible, cargará de otra. Pero los cupos que han establecido las compañías petroleras son suficientes como para que esto no repercuta en el consumidor. Pero sí está pegando fuerte en las estaciones de servicio”.

