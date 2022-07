Alberto Fernández atrapado en la Máquina de Hacer Giles

La inflación es el problema, que consiste en la desvalorización del peso. La Máquina de Hacer Giles quiere hacerle creer a millones de argentinos que es el problema es el dólar. No. Porque la moneda se desvaloriza, los ciudadanos buscan refugio en el dólar estadounidense. Cuando se cuenta la historia tal como es, Alberto Fernández y el Frente de Todos se quedan sin excusa. No se trata de que alguien 'esconda los dólares' sino que de algún imbécil (o varios) que gestionan la economía no han conseguido impedir la pérdida de valor de la moneda propia. El concepto queda en evidencia en el documento de Idesa titulado "La inflación aumentó 3 veces más que el dólar oficial".